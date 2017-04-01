В «Большой шестерке» россиян не ждут

Прогнозы о возможном попадании российских фигуристов на пьедестал почета в соревнованиях мужчин на «Хартвалл Арене» воспринимались как первоапрельская шутка. Ведь даже с лучшим результатом сезона в короткой программе чемпион России Михаил Коляда не смог попасть в сильнейшую разминку. Второй наш участник, Максим Ковтун, после первого дня соревнований замыкал десятку. После исполнения учеником Инны Гончаренко произвольной традиционные шутки о «четверных по-ковтуновски» воспринимались уже не по-первоапрельски.

Давно замечено: одну из двух программ Ковтун катает практически без ошибок. Учитывая, что в короткой без них не обошлось, на произвольную возлагали большие надежды. В полной степени Максим их, конечно, не оправдал. Хотя стоит отметить и позитивные моменты. Если раньше, сорвав первый прыжок, Ковтун начинал выпускать «бабочек» одну за другой. Его тренеру впору было запасаться сачком для их ловли. Сейчас фигурист научился сдерживать эмоции по ходу исполнения программы.

Гончаренко после завершения проката говорила о том, что Максим выступил достойно. «Не нужно вешать на него клише непредсказуемого и неуправляемого спортсмена, — подчеркнула она. — Своих фигуристов нужно любить и поддерживать. Очень хорошо, что Ковтун не слышал комментария, которым сопровождалось его выступление в короткой программе по российскому телевидению. Конечно, такой уважаемый специалист, как Татьяна Анатольевна Тарасова, может иметь свое мнение, но лучше держать его при себе, а не навязывать болельщикам. Это зло, предвзято и непрофессионально, наконец».

Поинтересовавшись у Гончаренко, не связывает ли она такие оценки с уходом Ковтуна от Елены Буяновой, которой Тарасова долгое время помогала в работе, услышал ответ: «Не хочу строить догадки и выплескивать эмоции. Просто считаю, что подобные вещи можно было бы не говорить». По мнению нынешнего тренера, Ковтун — очень одаренный спортсмен, хотя пока ему очень сложно бросить вызов сильнейшим фигуристам мира, включающим в заявку на произвольную программу от четырех до шести четверных прыжков.

То же самое можно сказать и о Михаиле Коляде. Ему после лучшего в сезоне проката короткой программы не удалось на таком же уровне исполнить произвольную. Падение с четверного лутца в самом начале и «бабочка», лишившая питерского спортсмена обязательного каскада, опустили чемпиона России на одну ступеньку вниз в итоговом протоколе. Хотя главную задачу на ЧМ-2017 наши фигуристы выполнили. Они завоевали две олимпийские лицензии, за которые развернется борьба на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Большая шестерка» сейчас действительно недосягаема по уровню сложности. Хотя в планах на завтра у российских фигуристов столь же серьезный набор сложнейших прыжков при априори выигрышной хореографии. Высокий, по меркам фигурного катания, Ковтун смотрится на льду гораздо выигрышнее азиатских спортсменов. Конечно, когда не запускает «бабочек». У Коляды врожденная пластика и свой стиль, отточенный тренером Валентиной Чеботаревой. Правда, пока непонятно, сможет ли он выйти за его рамки, что для больших побед необходимо.

Разборки же в «большой шестерке» проходили под девизом «Кто меньше упадет». Неудачник короткой программы Юзуру Ханью в этом преуспел больше других, а победитель в первом виде программы испанец Хавьер Фернандес давненько не ошибался так много. В результате чемпион мира двух последних лет в произвольной программе показал лишь шестой результат и даже в призы не попал. Рядом с Ханью на пьедестале стояли его соотечественник Сома Уно и китаец Боян Цзинь.