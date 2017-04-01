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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
1 апреля 2017, 16:01 | Зимние: Фигурное катание | Sports.kz

Тен завоевал путевку на Олимпиаду-2018

Казахстанский фигурист Денис Тен занял 16-е место на чемпионате мира-2017 в Хельсинки и обеспечил себе участие в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, сообщает Sports.kz.

Казахстанский фигурист Денис Тен занял 16-е место на чемпионате мира-2017 в Хельсинки и обеспечил себе участие в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане сообщает Sports.kz. Увеличить
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Отметим, что после короткой программы Тен занимал девятое место — его лучший индивидуальный результат в сезоне.

Накануне выступления в произвольной программе Тен получил травму, однако решил не сниматься с соревнований, чтобы побороться за лицензию на Олимпиаду-2018.

Также вчера стало известно, что Казахстан впервые в истории будет представлен на Олимпиаде двумя фигуристками в женском одиночном катании.

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