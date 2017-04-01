Тен завоевал путевку на Олимпиаду-2018

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Отметим, что после короткой программы Тен занимал девятое место — его лучший индивидуальный результат в сезоне.



Накануне выступления в произвольной программе Тен получил травму, однако решил не сниматься с соревнований, чтобы побороться за лицензию на Олимпиаду-2018.



Также вчера стало известно, что Казахстан впервые в истории будет представлен на Олимпиаде двумя фигуристками в женском одиночном катании.