Тен завоевал путевку на Олимпиаду-2018
Казахстанский фигурист Денис Тен занял 16-е место на чемпионате мира-2017 в Хельсинки и обеспечил себе участие в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, сообщает Sports.kz.
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Отметим, что после короткой программы Тен занимал девятое место — его лучший индивидуальный результат в сезоне.
Накануне выступления в произвольной программе Тен получил травму, однако решил не сниматься с соревнований, чтобы побороться за лицензию на Олимпиаду-2018.
Также вчера стало известно, что Казахстан впервые в истории будет представлен на Олимпиаде двумя фигуристками в женском одиночном катании.
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