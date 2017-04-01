Коляда не считает, что мужское одиночное катание в РФ отстает от мирового уровня
ХЕЛЬСИНКИ, 1 апр —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Фигурист Михаил Коляда заявил, что не считает, что российское мужское одиночное катание отстает от мирового уровня.
Коляда набрал 257,47 балла в сумме двух программ на мировом первенстве в Хельсинки. Его соотечественник Максим Ковтун получил 245,84 балла.
«Я так не думаю», — ответил Коляда на вопрос журналистов, не отстало ли российское мужское одиночное катание от мирового уровня.
«На этом чемпионате мира физически было очень тяжело выступать, а психологически все было нормально, выходил на старт бодренько», — рассказал он.
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