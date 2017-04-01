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В субботу одиночники представили произвольную программу. Ханю обновил собственный мировой рекорд по количеству баллов в произвольной программе, получив за нее 223,20 балла и 321,59 балла по сумме двух прокатов, и стал двукратным чемпионом мира.

Серебро завоевал еще один японец Сома Уно (319,31 балла по сумме двух программ). Тройку призеров замкнул китаец Цзинь Боян (303,58).

Россияне Михаил Коляда (257,47) и Максим Ковтун (245,84) заняли 8-е и 11-е места соответственно.