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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
1 апреля 2017, 15:46 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Ханю победил на чемпионате мира в Хельсинки, Коляда — восьмой

ХЕЛЬСИНКИ, 1 апр — Р-Спорт. Японский фигурист Юдзуру Ханю завоевал золотую медаль в мужском одиночном катании на чемпионате мира в Хельсинки.

Ханю победил на чемпионате мира в Хельсинки Коляда — восьмой - Фото Увеличить
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В субботу одиночники представили произвольную программу. Ханю обновил собственный мировой рекорд по количеству баллов в произвольной программе, получив за нее 223,20 балла и 321,59 балла по сумме двух прокатов, и стал двукратным чемпионом мира.

Серебро завоевал еще один японец Сома Уно (319,31 балла по сумме двух программ). Тройку призеров замкнул китаец Цзинь Боян (303,58).

Россияне Михаил Коляда (257,47) и Максим Ковтун (245,84) заняли 8-е и 11-е места соответственно.
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