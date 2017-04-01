Ханю на ЧМ обновил мировой рекорд в произвольной программе в одиночном катании
ХЕЛЬСИНКИ, 1 апр —
Р-Спорт. Японский фигурист Юдзуру Ханю на чемпионате мира в Хельсинки обновил собственный мировой рекорд по количеству баллов за произвольную программу в мужском одиночном катании.
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В субботу за свой прокат Ханю получил 223,20 балла.
Прежний мировой рекорд в произвольной программе составлял 219,48 балла и был установлен Ханю в 2015 году в Финале
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