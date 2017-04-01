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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
1 апреля 2017, 15:49 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Коляда назвал «средненьким» свой прокат произвольной программы на ЧМ

ХЕЛЬСИНКИ, 1 апр — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Российский фигурист Михаил Коляда заявил, что продемонстрировал среднего уровня прокат произвольной программы на чемпионате мира в Хельсинки.

В субботу Коляда набрал 257,47 балла в сумме обеих программ на мировом первенстве, проходящем в столице Финляндии.

«После четверного лутца было тяжеловато собираться на четверной тулуп. Прокат был средненький. Первый (тройной) аксель опять подвел все-таки. Но в любом случае я старался, как мог, до самого конца. Этот старт очень тяжелый, было труднее, чем в прошлом году выступать», — сказал Коляда журналистам.

«Дело не в том, что мы боролись за олимпийские лицензии, просто второй год всегда очень тяжело выступать (на чемпионате мира). Уровень соперников возрос намного. Как поспевать? Вопрос еще открыт. Думаю, да, возможно подобраться (по уровню к лидерам мирового фигурного катания), просто нужно поменять еще что-то. Например, программу», — добавил фигурист.
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