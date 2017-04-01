Коляда назвал «средненьким» свой прокат произвольной программы на ЧМ

В субботу Коляда набрал 257,47 балла в сумме обеих программ на мировом первенстве, проходящем в столице Финляндии.

«После четверного лутца было тяжеловато собираться на четверной тулуп. Прокат был средненький. Первый (тройной) аксель опять подвел все-таки. Но в любом случае я старался, как мог, до самого конца. Этот старт очень тяжелый, было труднее, чем в прошлом году выступать», — сказал Коляда журналистам.