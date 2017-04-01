Коляда назвал «средненьким» свой прокат произвольной программы на ЧМ
ХЕЛЬСИНКИ, 1 апр —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Российский фигурист Михаил Коляда заявил, что продемонстрировал среднего уровня прокат произвольной программы на чемпионате мира в Хельсинки.
В субботу Коляда набрал 257,47 балла в сумме обеих программ на мировом первенстве, проходящем в столице Финляндии.
«После четверного лутца было тяжеловато собираться на четверной тулуп. Прокат был средненький. Первый (тройной) аксель опять подвел
«Дело не в том, что мы боролись за олимпийские лицензии, просто второй год всегда очень тяжело выступать (на чемпионате мира). Уровень соперников возрос намного. Как поспевать? Вопрос еще открыт. Думаю, да, возможно подобраться (по уровню к лидерам мирового фигурного катания), просто нужно поменять еще
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