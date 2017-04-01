Гончаренко: Лишние мысли не дали Ковтуну справиться с произвольным прокатом

Ковтун в произвольном прокате сделал «бабочку» вместо четверного тулупа, а также сдвоил риттбергер. При этом он исполнил два сальхова в четыре оборота, один из них в каскаде.

«Начал раздумывать, как ему лучше сделать четверной тулуп. А в процессе программы думать не надо. Это стоило ему прыжка. Хорошо, что сделал второй четверной сальхов, аксели сложно отпрыгал, но на риттбергере опять расслабился», — сказала Гончаренко журналистам.

По словам тренера, Ковтун выступал в произвольной программе с травмой, которую получил перед короткой программой, неудачно упав при заходе на прыжок. «Ушиб колена, растяжение связок, ахилл через ботинок растянул, потом уже почувствовал. Но врачи дали обезболивающее, помогли, спасибо им большое», — отметила Гончаренко.

Тренер добавила, что перед Ковтуном на чемпионате мира стояла задача «избегать кардинальных срывов». «Он старался это делать. Я не могу сказать, что произвольный прокат был плохой — серединка на половинку», — заключила специалист.