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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
1 апреля 2017, 15:50 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Гончаренко: Лишние мысли не дали Ковтуну справиться с произвольным прокатом

ХЕЛЬСИНКИ, 1 апр — Р-Спорт, Андрей Симоненко. Излишние раздумья помешали трехкратному чемпиону России Максиму Ковтуну чисто исполнить произвольную программу на мировом первенстве в Хельсинки, сказала тренер фигуриста Инна Гончаренко.

Ковтун в произвольном прокате сделал «бабочку» вместо четверного тулупа, а также сдвоил риттбергер. При этом он исполнил два сальхова в четыре оборота, один из них в каскаде.

«Начал раздумывать, как ему лучше сделать четверной тулуп. А в процессе программы думать не надо. Это стоило ему прыжка. Хорошо, что сделал второй четверной сальхов, аксели сложно отпрыгал, но на риттбергере опять расслабился», — сказала Гончаренко журналистам.

По словам тренера, Ковтун выступал в произвольной программе с травмой, которую получил перед короткой программой, неудачно упав при заходе на прыжок. «Ушиб колена, растяжение связок, ахилл через ботинок растянул, потом уже почувствовал. Но врачи дали обезболивающее, помогли, спасибо им большое», — отметила Гончаренко.

Тренер добавила, что перед Ковтуном на чемпионате мира стояла задача «избегать кардинальных срывов». «Он старался это делать. Я не могу сказать, что произвольный прокат был плохой — серединка на половинку», — заключила специалист.
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