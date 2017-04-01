Ковтун заявил, что сделал глупые ошибки на ЧМ
ХЕЛЬСИНКИ, 1 апр —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Российский фигурист Максим Ковтун заявил, что допустил глупые ошибки на чемпионате мира в Хельсинки.
В субботу Ковтун набрал 245,84 балла в сумме обеих программ на мировом первенстве, проходящем в столице Финляндии.
«Есть положительный момент в том, что я спокойно доезжаю программу. Но сегодня был минус в том, что я просто доехал, без энергетики. Конечно,
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