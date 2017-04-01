Ковтун заявил, что сделал глупые ошибки на ЧМ

В субботу Ковтун набрал 245,84 балла в сумме обеих программ на мировом первенстве, проходящем в столице Финляндии.

«Есть положительный момент в том, что я спокойно доезжаю программу. Но сегодня был минус в том, что я просто доехал, без энергетики. Конечно, из-за глупых ошибок, особенно после риттбергера, собраться было трудно», — сказал Ковтун журналистам.