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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
1 апреля 2017, 15:52 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Ковтун заявил, что сделал глупые ошибки на ЧМ

ХЕЛЬСИНКИ, 1 апр — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Российский фигурист Максим Ковтун заявил, что допустил глупые ошибки на чемпионате мира в Хельсинки.

В субботу Ковтун набрал 245,84 балла в сумме обеих программ на мировом первенстве, проходящем в столице Финляндии.

«Есть положительный момент в том, что я спокойно доезжаю программу. Но сегодня был минус в том, что я просто доехал, без энергетики. Конечно, из-за глупых ошибок, особенно после риттбергера, собраться было трудно», — сказал Ковтун журналистам.
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