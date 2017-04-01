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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
1 апреля 2017, 13:10 | Зимние: Фигурное катание | Lenta.Ru

Роднина раскритиковала работу Тарасовой в качестве телекомментатора

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина раскритиковала работу тренера Татьяны Тарасовой в качестве телекомментатора. Об этом сообщает «Бизнес Online».

Депутат Государственной думы трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина раскритиковала работу тренера Татьяны Тарасовой в качестве телекомментатора. По словам фигуристки журналисты должны быть профессионалами своего дела а не просто трепачами. Увеличить
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По словам фигуристки, журналисты должны быть профессионалами своего дела, «а не просто трепачами».

«Татьяна Анатольевна у микрофона все время вспоминает — кого она тренировала, а кого не тренировала, к кому она хорошо относилась, а к кому — плохо. А это не комментаторская работа, это — байки», — заявила Роднина.

Он отметила, что «есть необходимость заполнения пауз какими-то интересными историями, но профессиональный разбор тоже должен присутствовать».

Фигуристка в паре с Алексеем Зайцевым с 1974 по 1980 год выступала под руководством Тарасовой. Спортсмены в сотрудничестве со специалистом завоевали две золотые олимпийские медали. С 2005 года Тарасова совмещает тренерскую деятельность с работой на телевидении.
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