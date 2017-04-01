Роднина раскритиковала работу Тарасовой в качестве телекомментатора
Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина раскритиковала работу тренера Татьяны Тарасовой в качестве телекомментатора. Об этом сообщает «Бизнес Online».
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Видимо, что-то случилось...
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По словам фигуристки, журналисты должны быть профессионалами своего дела, «а не просто трепачами».
«Татьяна Анатольевна у микрофона все время вспоминает — кого она тренировала, а кого не тренировала, к кому она хорошо относилась, а к кому — плохо. А это не комментаторская работа, это — байки», — заявила Роднина.
Он отметила, что «есть необходимость заполнения пауз
Фигуристка в паре с Алексеем Зайцевым с 1974 по 1980 год выступала под руководством Тарасовой. Спортсмены в сотрудничестве со специалистом завоевали две золотые олимпийские медали. С 2005 года Тарасова совмещает тренерскую деятельность с работой на телевидении.
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