Мишин: Костнер помешала лучше выступить на ЧМ «деревянная голова»

Костнер заняла шестое место на чемпионате мира в Хельсинки, допустив в произвольном прокате ошибки на риттбергере и в одном из каскадов.

«Каролина ноу дисциплина, дисциплина из эбсент. Голова деревянная, — сказал Мишин журналистам на смеси языков в ответ на просьбу прокомментировать выступление ученицы. — Но мы не собирались выигрывать, кого-то пугать или щекотать. Мы ставили задачу показать, что идем вперед. Готовимся. И мы ее выполнили».

«В следующем году мы планируем сделать программу, которая будет соответствовать более высоким требованиям, — добавил специалист. — Она к этому готова. Надо добавлять тройной лутц, он у нее уже есть. Но я не тороплюсь. Я перестал торопиться с тех пор, как у меня появился олимпийский чемпион Алексей Урманов. Этот чемпионат ничего не решал».