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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
1 апреля 2017, 15:57 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Мишин: Костнер помешала лучше выступить на ЧМ «деревянная голова»

ХЕЛЬСИНКИ, 1 апр — Р-Спорт, Андрей Симоненко. Итальянская фигуристка Каролина Костнер продемонстрировала прогресс по итогам сезона, лучше выступить на чемпионате мира ей помешали проблемы с дисциплиной и «деревянная голова», заявил тренер спортсменки Алексей Мишин.

Костнер заняла шестое место на чемпионате мира в Хельсинки, допустив в произвольном прокате ошибки на риттбергере и в одном из каскадов.

«Каролина ноу дисциплина, дисциплина из эбсент. Голова деревянная, — сказал Мишин журналистам на смеси языков в ответ на просьбу прокомментировать выступление ученицы. — Но мы не собирались выигрывать, кого-то пугать или щекотать. Мы ставили задачу показать, что идем вперед. Готовимся. И мы ее выполнили».

«В следующем году мы планируем сделать программу, которая будет соответствовать более высоким требованиям, — добавил специалист. — Она к этому готова. Надо добавлять тройной лутц, он у нее уже есть. Но я не тороплюсь. Я перестал торопиться с тех пор, как у меня появился олимпийский чемпион Алексей Урманов. Этот чемпионат ничего не решал».
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