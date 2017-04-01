Морозов: Стервозность — это не про Тарасову
ХЕЛЬСИНКИ, 1 апр —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Бронзовый призер чемпионата мира 2017 года в соревнованиях спортивных пар российская фигуристка Евгения Тарасова обладает доброй натурой и стервозность не в ее характере, заявил в интервью агентству «Р-Спорт» партнер спортсменки Владимир Морозов.
Тарасова и Морозов выиграли бронзовые награды, показав лучший результат из российских спортивных пар на чемпионате мира в Хельсинки.
«Так это вообще не про нее, — ответил Морозов на вопрос, возможно ли, что его партнерше не хватает той самой стервозности на льду. — Женя — добрый, славный человек. Вообще мне не важно, кто там более стервозный и кто кому не уступает на площадке… Не считаю, что человеку необходимы отрицательные черты для достижения высокого результата».
«У нас с ней (Тарасовой) полное доверие. Зная об отношениях многих пар, я становлюсь очень радостным за то, как у нас складываются отношения с Женей. Я катался с разными партнершами и помню “деловые” отношения, помню плохие, поэтому сейчас нам очень здорово», — добавил фигурист.
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