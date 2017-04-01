Тарасова и Морозов выиграли бронзовые награды, показав лучший результат из российских спортивных пар на чемпионате мира в Хельсинки.

«Так это вообще не про нее, — ответил Морозов на вопрос, возможно ли, что его партнерше не хватает той самой стервозности на льду. — Женя — добрый, славный человек. Вообще мне не важно, кто там более стервозный и кто кому не уступает на площадке… Не считаю, что человеку необходимы отрицательные черты для достижения высокого результата».

«У нас с ней (Тарасовой) полное доверие. Зная об отношениях многих пар, я становлюсь очень радостным за то, как у нас складываются отношения с Женей. Я катался с разными партнершами и помню “деловые” отношения, помню плохие, поэтому сейчас нам очень здорово», — добавил фигурист.