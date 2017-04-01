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Двукратная чемпионка мира в танцах на льду в паре с Олегом Овсянниковым, а ныне один из ведущих тренеров Анжелика Крылова подвела итоги выступления женщин в произвольной программе, а также танцевальных пар в короткой программе. Медведева: чемпионка, на которую равняется мир.

ЧТОБЫ ВЫСОКО ВЗЛЕТЕТЬ, ИНОГДА ПРИХОДИТСЯ ОШИБАТЬСЯ.

— Как оцениваете выступление наших девушек в произвольной программе? Начнем с Евгении Медведевой, которая сегодня установила мировой рекорд.

— Я очень рада за Женю. Она стабильно выступает в этом сезоне, и выиграла чемпионат мира. Ее катание было великолепно. Она достойна первого места.

— То есть вы считаете, что ее катание было сегодня безупречным?

— Да, она каталась безупречно. Медведева очень тренированная спортсменка и это видно. Она еще узнает свои возможности, свою значимость и продолжает тренироваться. Это видно по результату. Когда ты добиваешься таких успехов — идет переосмысление, думаешь, что ты лучше всех, и никто тебя не достанет. У нее этого нет, поэтому Женя работает и получает от этого результат. Надеюсь, что следующий сезон будет для нее таким же успешным. Эта спортсменка — особенная для меня, хотя я ее не очень хорошо знаю лично, но я вижу, что это большая индивидуальность и талантливая девочка. Для нашей страны это настоящий подарок.

— К сожалению, другие российские девушки не смогли поддержать ее хорошим выступлением. Особенно Анна Погорилая.

— Я не поняла, что с ней сегодня произошло. То ли у нее была травма, то ли что-то другое. Думаю, что Анна сумеет пережить неудачу. Это сильная девочка. Тренер ее настроит, и они будут двигаться вперед. В спорте бывает всякое: и взлеты, и падения. Чтобы высоко взлететь иногда приходится ошибаться, вставать с колен и идти. Так вырабатывается спортивный характер. Я уверена, что она соберется в следующем сезоне и покажет все лучшее, на что способна.

— Как оцениваете выступление Марии Сотсковой, которая тоже не обошлась сегодня без ошибок?

— У нее еще не так много опыта выступления на подобных соревнованиях. Это очень большое волнение и напряжение. Кататься на чемпионате мира и других турнирах — разные вещи. А так Мария — очень нежная девочка, у нее прекрасное скольжение, красивые руки, прыгает она ровненько. Думаю, что у нее все будет хорошо, нужно просто набраться опыта. Елена Буянова — опытный тренер, она знает, что делать и направит Марию на верный путь.

— Как итог, мы добыли три квоты на Олимпиаду.

— Да. Это очень важно. На чемпионате мира идет сильная борьба во всех видах, потому что проходит отбор на Олимпиаду. Еще будет отбор в Оберстдорфе. Но все хотят обеспечить путевку уже сейчас и не думать о том, чтобы ехать отбираться в Оберстдорф, потому что это новый сезон и неизвестно, что и как будет.

БОБРОВА С СОЛОВЬЕВЫМ МОГЛИ БЫТЬ ВЫШЕ.

— Поговорим о танцевальных парах. Что скажете о выступлении Бобровой и Соловьева?

— Они сегодня сделали все, что могли. Откатали великолепно. Но была упорная борьба за первую пятерку и тройку, поэтому в таблице все очень плотно, в одном балле находятся по две-три пары. Я даже не знаю, кого куда поставить, потому что все были на одном уровне. Но мне жалко Боброву с Соловьевым. Я считаю, что они могли быть выше. Это опытная пара, ребята через многое прошли: и травмы были, и другие проблемы, но они до такой степени сильные, что выходят и тренируются. У них не пропадает мотивация. Это меня очень подкупает. Они приехали на этот чемпионат хорошо подготовленными, и откатали прекрасно. Я не знаю, что произошло, это надо говорить с судьями, потому что исполнение у ребят было сегодня очень хорошее.

— Боброва сказала, что они показали лучший прокат сезона. Вам как показалось?

— Этот прокат однозначно был у них лучшим в сезоне.

— Боброва и Соловьев по разным причинам долго отсутствовали на чемпионатах мира. Это могло негативно сказаться на том же судействе?

— Не думаю. Не хочу влезать в политику и судейство, но в танцах, кроме катания, есть политика. Но первое место только одно и как будет в произвольной программе, мы скоро увидим. Это большая интрига и безумное напряжение.

— В целом восьмое место в короткой программе это реальный уровень лучшей российской пары?

— Мне очень жалко ребят и обидно за них. Они не виноваты. Не знаю, в чем проблема, но они сделали больше, чем могли. К ним нет никаких вопросов.

— А что касается Степановой и Букина. Как вам их выступление?

— Считаю, что потенциально это очень сильная пара. Конечно, ребята еще молодые и борются. Думаю, что после Олимпиады какие-то пары уйдут, и перед ними будет открыта дорога. Они могут быть в топе. Им просто надо попасть в эту струю. У них все для этого есть. Ребята очень новаторские. У них прекрасные тренеры: Ира Жук и Саша Свинин. Они делают уникальные вещи и не боятся экспериментировать. Но сейчас Степанова и Букин не могут обыграть Боброву с Соловьевым. Хотя, может, и могут, но в танцах очень много политики. А вот Боброва и Соловьев со своим опытом могли бы быть повыше.

— Канадцы Тесса Вирчу и Скотт Моир лидируют после короткой программы с мировым рекордом и почти на шесть баллов оторвались от второго места. Они действительно на голову выше всех?

— Канадцы имеют колоссальный опыт. Они являются олимпийскими чемпионами и чемпионами мира. Это им дает определенный рейтинг. Конечно, они прекрасно катаются и работают вместе уже двадцать лет. Но я не скажу, что их выступление обошлось без изъянов, и это был их лучший прокат. Они нервничали, поскольку пропустили два сезона, а это очень много для танцев, где все развивается быстро. Однако технически их выступление оценили очень высоко. Судьи отдали предпочтение им. И действительно уровень катания этого канадского дуэта на высоте. Хотя я не думала, что так будет, когда ребята сказали, что решили вернуться.

— Их догнать в произвольной программе уже невозможно?

— Если они будут кататься чисто — это будет сделать очень сложно. А вот, если станут допускать ошибки, то нет ничего невозможного.

— Каковы перспективы наших пар в произвольной программе?