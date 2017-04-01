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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
1 апреля 2017, 10:50 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Мутко назвал блестящим выступление Медведевой

МОСКВА, 1 апр — Р-Спорт, Олег Богатов. Евгения Медведева блестяще выступила на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки, заявил агентству «Р-Спорт» вице-премьер РФ Виталий Мутко.

В пятницу Медведева установила в Хельсинки новые мировые рекорды в произвольной программе (154,40 балла) и по сумме баллов (233,41), защитив титул чемпионки мира.

«Женя подтвердила свой высокий класс и выступила очень достойно: на высоком уровне, хладнокровно, спокойно, как сегодня подобает лидеру (мирового фигурного катания). Безусловно, это просто блестящее выступление, и я думаю, что она всех нас очень порадовала. Я не то, что удивляюсь, я ей всегда говорю: когда вокруг такая конкуренция, откуда у тебя такие самообладание и выдержка, чтобы выступать безошибочно и устанавливать очередной мировой рекорд?» — рассказал Мутко по телефону.

«Хочу ее (Медведеву) поздравить с победой и сказать ей большое спасибо — и ей, и ее команде, ее тренеру Этери Тутберидзе. Я считаю, что она достойно выступает, и радуюсь за нее», — добавил собеседник агентства.
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