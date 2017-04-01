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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
1 апреля 2017, 11:22 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Плющенко поздравил фигуристку Медведеву с «гениальным прокатом» на ЧМ

МОСКВА, 1 апр — Р-Спорт. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поздравил Евгению Медведеву с победой на чемпионате мира в Хельсинки и назвал ее выступление «гениальным».

Российская фигуристка Евгения Медведева защитила титул чемпионки мира по фигурному катанию завоевав золотую медаль на первенстве планеты в Хельсинки и побив собственный мировой рекорд по сумме двух программ. Увеличить
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В пятницу Медведева установила в Хельсинки новые мировые рекорды в произвольной программе (154,40 балла) и по сумме баллов (233,41), завоевав свою вторую золотую медаль на ЧМ в карьере. Впервые россиянка выиграла золото в одиночном катании на чемпионате мира-2016 в Бостоне.

«Женечка, поздравляю с очередной победой и гениальным прокатом! Евгения — Гения! Молодец! Умничка», — написал Плющенко в своем Instagram.

Ранее в пятницу обладатель олимпийского золота Турина-2006 и Сочи-2014 объявил о завершении своей спортивной карьеры.
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