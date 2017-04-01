Плющенко поздравил фигуристку Медведеву с «гениальным прокатом» на ЧМ
МОСКВА, 1 апр —
Р-Спорт. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поздравил Евгению Медведеву с победой на чемпионате мира в Хельсинки и назвал ее выступление «гениальным».
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В пятницу Медведева установила в Хельсинки новые мировые рекорды в произвольной программе (154,40 балла) и по сумме баллов (233,41), завоевав свою вторую золотую медаль на ЧМ в карьере. Впервые россиянка выиграла золото в одиночном катании на чемпионате мира-2016 в Бостоне.
«Женечка, поздравляю с очередной победой и гениальным прокатом! Евгения — Гения! Молодец! Умничка», — написал Плющенко в своем Instagram.
Ранее в пятницу обладатель олимпийского золота Турина-2006 и Сочи-2014 объявил о завершении своей спортивной карьеры.
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