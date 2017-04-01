Осталась лишь Олимпиада: Медведева вновь стала лучшей в мире

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ХЕЛЬСИНКИ, 1 апреля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская фигуристка Евгения Медведева защитила титул чемпионки мира, в Хельсинки фигуристка обновила два собственных мировых рекорда, опередив ближайшую преследовательницу более, чем на 14 баллов. В 17 лет фигуристка одержала победы на всех значимых турнирах по фигурному катанию, непокоренными остались только Олимпийские игры, которые пройдут в феврале 2018 года.

«Тараканы в голове» не помешали рекорду

Медведева на чемпионате мира безошибочно исполнила короткую и произвольную программы. Если после первого проката ей не хватило только двух десятых балла для того, чтобы побить мировой рекорд, то по итогам произвольной программы она превзошла собственное же достижение сразу на три пункта (154,40 балла), обновив и лучший результат планеты по сумме баллов (233,41). Прошлый рекорд она установила совсем недавно — в конце января на чемпионате Европы в Чехии (229,71).

В произвольной программе Медведева выступала перед двумя своими основными соперницами — Кэйтлин Осмонд и Габриэль Дэйлман, однако после проката стало понятно, что превзойти действующую чемпионку мира канадкам не удастся. В итоге разрыв между первым и вторым местом по меркам фигурного катания оказался огромным — 14 баллов.

Несмотря на столь впечатляющий результат, у спортсменки и ее тренера Этери Тутберидзе остались претензии к рекордному выступлению. «Прокат не задался», — обронила тренер фразу после окончания соревнований.

И ученица с ней согласилась. «Это не связано с волнением, скорее, не хватило эмоциональных сил, ехала с мыслями «когда это уже все закончится?» — сказала Медведева.

«Я всегда получаю удовольствие от проката. Мне нравится, что я делаю, но иногда бывают моменты, что возникают тараканы в голове, которые начинают чесать тебя изнутри и стараются помешать тебе. С ними тоже надо уметь справляться. Сегодня мне это удалось», — пояснила она.

16 лет спустя

Предыдущий раз два чемпионата мира подряд фигуристка в одиночном катании выигрывала в 2001 году, когда Медведевой не было и двух лет. Тогда это удалось сделать американке Мишель Кван.

«Я очень благодарна Евгении и тренерскому штабу за то, что она сумела отстоять свое право быть чемпионкой, — прокомментировала это событие заслуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова. — Очень мало кому удавалось дважды завоевать чемпионский титул, она четвертая в этом списке. Это тяжелая задача, и она с ней справилась».

При этом специалист подчеркнула, что большой разрыв между Медведевой и ее соперницами не должен наводить на мысли о том, что россиянка непобедима. И это особенно важно с учетом того, что впереди у титулованной, но все еще молодой спортсменки, главный старт в карьере — Олимпийские игры, которые в феврале следующего года пройдут в южнокорейском Пхенчхане.

Сама спортсменка спокойно относится к вопросам о предстоящем турнире, однако пока не раскрывает своих планов на олимпийский сезон. Для начала ей еще предстоит завершить этот, поскольку впереди у фигуристки выступление на командном чемпионате мира в Токио. Медведева очень любит выступать в Японии, так что не стоит сомневаться, что соревноваться ей там будет в удовольствие.

Этот коммерческий старт, пожалуй, единственный турнир, на котором российской фигуристке пока не победить. А так, помимо двух триумфов на чемпионате мира, на ее счету победы на двух последних чемпионатах Европы и на финалах Гран-при. В личных соревнованиях спортсменка остается непобедимой уже второй сезон подряд.

Олимпийские напарницы Медведевой

Победа Медведевой принесла России три квоты на Игры 2018 года. И если по поводу попадания чемпионки в число участников Олимпиады сомнений не возникает, то назвать сейчас имена еще двух российских участниц женского турнира достаточно сложно. Особенно после того, как Анна Погорилая, которая в этом сезоне завоевала серебро чемпионата Европы, в Хельсинки провалила произвольную программу. После короткой программы она шла четвертой, однако крайне неудачное выступление в пятницу отбросило ее на итоговое 13-е место (183,37 балла).

В этот день у фигуристки не получилось практически ничего, в один момент показалось, что она даже готова отказаться продолжать прокат, однако все-таки нашла в себе силы завершить программу. Сдержать эмоции она не смогла, не уходя со льда она встала на колени и заплакала. Неудивительно, что после выступления она не нашла в себе сил объяснить причину столь неудачного выступления. Тарасова же предположила, что это было связано с чрезмерным желанием Погорилой одержать победу на чемпионате мира.

Нет гарантий на участие в Олимпиаде и для третьей российской девушки, выступавшей в Хельсинки — Марии Сотсковой. Фигуристка также не смогла безошибочно откатать произвольную программу, заняв итоговое восьмое место (192,20 балла). Другое дело, что 16-летняя фигуристка проводит свой дебютный сезон на взрослом уровне, которым в целом она осталась довольна.

«Замечательная программа, блестящее и в то же время хладнокровное выступление, новый мировой рекорд. Просто умница! — прокомментировал победу Медведевой вице-премьер РФ Виталий Мутко. — Маша Сотскова и Аня Погорилая — тоже умницы. Именно усилия всей команды принесли нам три путевки на Олимпиаду».

В активе российской команды на чемпионате мира уже две медали. Помимо золота Медведевой есть бронза в парном катании, завоеванная Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым. Выполняют пока российские фигуристы и задачу по завоеванию олимпийских квот, спортивные пары днем ранее также сумели выполнить необходимые условия для получения трех путевок на Игры.

Соревновательная программа чемпионата мира завершится в субботу выступлением мужчин и танцоров на льду.