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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
1 апреля 2017, 1:00 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Плющенко назвал гениальным выступление фигуристки Медведевой на ЧМ

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал гениальным прокат произвольной программы на чемпионате мира в исполнении российской фигуристки Евгении Медведевой. Своим мнением он поделился в социальной сети «Инстаграм».

17-летняя Евгения Медведева завоевала второе золото чемпионата мира установив новый мировой рекорд. Увеличить
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Медведева в пятницу стала победительницей чемпионата мира по фигурному катанию, который проходит в Хельсинки. По итогам короткой и произвольной программ спортсменка набрала 233,41 балла, побив собственный мировой рекорд.

«Женечка, поздравляю с очередной победой и гениальным прокатом», — написал Плющенко.

Для 17-летней Медведевой победа на чемпионате мира стала второй в карьере. В прошлом году россиянка также завоевала золото мирового первенства. В последний раз два подряд чемпионата мира выигрывала американская фигуристка Мишель Кван (2000, 2001).
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