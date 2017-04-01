Плющенко назвал гениальным выступление фигуристки Медведевой на ЧМ
МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал гениальным прокат произвольной программы на чемпионате мира в исполнении российской фигуристки Евгении Медведевой. Своим мнением он поделился в социальной сети «Инстаграм».
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Медведева в пятницу стала победительницей чемпионата мира по фигурному катанию, который проходит в Хельсинки. По итогам короткой и произвольной программ спортсменка набрала 233,41 балла, побив собственный мировой рекорд.
«Женечка, поздравляю с очередной победой и гениальным прокатом», — написал Плющенко.
Для 17-летней Медведевой победа на чемпионате мира стала второй в карьере. В прошлом году россиянка также завоевала золото мирового первенства. В последний раз два подряд чемпионата мира выигрывала американская фигуристка Мишель Кван (2000, 2001).
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