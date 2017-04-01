Авербух: Выступления фигуристки Медведевой лучше всего говорят о России

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В пятницу Медведева стала чемпионкой мира в женском одиночном катании, установив рекорд по суммам короткой и произвольной программ (233,41 балла).

«В фигурном катании главное — сочетание спорта и искусства, а не рекорды. Но, бесспорно, рекорд по качеству выступления Женя поставила в произвольной программе. Ее катание было абсолютно чемпионским, поэтому хочу поздравить ее тренера Этери Тутберидзе с этим очень хорошим результатом. Очень важно, что Медведева стала двукратной чемпионкой мира, это очень большой успех», — заявил Авербух.

«Очень рад, что выступления Жени так прозвучали, потому что они лучше всего говорят о России, о том, что нас заботят одна и та же история, одни и те же проблемы, одни и те же переживания со всем миром. Как бы ни пытались нас сталкивать, такая девушка, как Женя и ее хореография делают эти попытки бессмысленными. Поэтому Европа стоя аплодирует нашему вундеркинду. Мы должны ценить такие победы и гордиться ими по-настоящему, не относясь к ним, как к само собой разумеющемуся», — добавил он.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Хельсинки.