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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
1 апреля 2017, 0:01 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Авербух: Выступления фигуристки Медведевой лучше всего говорят о России

МОСКВА, 31 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Победы российской фигуристки Евгении Медведевой должны вызывать у всей страны настоящее чувство гордости, это нужно ценить по- настоящему. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду Илья Авербух.

Знаменитый фигурист считает что в России должны ценить такие победы и гордиться ими <nobr>по-настоящему.</nobr> Увеличить
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© ТАСС

В пятницу Медведева стала чемпионкой мира в женском одиночном катании, установив рекорд по суммам короткой и произвольной программ (233,41 балла).

«В фигурном катании главное — сочетание спорта и искусства, а не рекорды. Но, бесспорно, рекорд по качеству выступления Женя поставила в произвольной программе. Ее катание было абсолютно чемпионским, поэтому хочу поздравить ее тренера Этери Тутберидзе с этим очень хорошим результатом. Очень важно, что Медведева стала двукратной чемпионкой мира, это очень большой успех», — заявил Авербух.

«Очень рад, что выступления Жени так прозвучали, потому что они лучше всего говорят о России, о том, что нас заботят одна и та же история, одни и те же проблемы, одни и те же переживания со всем миром. Как бы ни пытались нас сталкивать, такая девушка, как Женя и ее хореография делают эти попытки бессмысленными. Поэтому Европа стоя аплодирует нашему вундеркинду. Мы должны ценить такие победы и гордиться ими по-настоящему, не относясь к ним, как к само собой разумеющемуся», — добавил он.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Хельсинки.
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МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал гениальным прокат произвольной программы на чемпионате мира в исполнении российской фигуристки Евгении Медведевой. Своим мнением он поделился в социальной сети «Инстаграм».
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