Медведева выступит на командном чемпионате мира по фигурному катанию
ХЕЛЬСИНКИ, 31 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская фигуристка Евгения Медведева выступит на командном чемпионате мира в Токио. Об этом она сообщила ТАСС.
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Медведева в пятницу стала победительницей чемпионата мира по фигурному катанию, который проходит в Хельсинки. По итогам короткой и произвольной программ спортсменка набрала 233,41 балла, побив собственный мировой рекорд. Для нее золото чемпионата мира стало вторым в карьере.
«На командный чемпионат мира я поеду, я на это очень надеюсь», — сказала Медведева.
Командный чемпионат мира пройдет в Токио с 20 по 23 апреля.
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