Медведева выступит на командном чемпионате мира по фигурному катанию

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Медведева в пятницу стала победительницей чемпионата мира по фигурному катанию, который проходит в Хельсинки. По итогам короткой и произвольной программ спортсменка набрала 233,41 балла, побив собственный мировой рекорд. Для нее золото чемпионата мира стало вторым в карьере.

«На командный чемпионат мира я поеду, я на это очень надеюсь», — сказала Медведева.

Командный чемпионат мира пройдет в Токио с 20 по 23 апреля.