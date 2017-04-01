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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
1 апреля 2017, 0:00 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Медведева выступит на командном чемпионате мира по фигурному катанию

ХЕЛЬСИНКИ, 31 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская фигуристка Евгения Медведева выступит на командном чемпионате мира в Токио. Об этом она сообщила ТАСС.

Турнир пройдет в Токио с 20 по 23 апреля. Увеличить
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Медведева в пятницу стала победительницей чемпионата мира по фигурному катанию, который проходит в Хельсинки. По итогам короткой и произвольной программ спортсменка набрала 233,41 балла, побив собственный мировой рекорд. Для нее золото чемпионата мира стало вторым в карьере.

«На командный чемпионат мира я поеду, я на это очень надеюсь», — сказала Медведева.

Командный чемпионат мира пройдет в Токио с 20 по 23 апреля.
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