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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
31 марта 2017, 23:56 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Медведева: Спортсмены РФ должны поддерживать друг друга в непростое время

ХЕЛЬСИНКИ, 31 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Спортсмены должны поддерживать друг друга в ситуации, когда российский спорт переживает непростые времена в связи с допинговыми скандалами. Такое мнение на пресс-конференции высказала российская фигуристка Евгения Медведева, завоевавшая в пятницу второе золото чемпионата мира.

Российская фигуристка Евгения Медведева защитила титул чемпионки мира по фигурному катанию завоевав золотую медаль на первенстве планеты в Хельсинки и побив собственный мировой рекорд по сумме двух программ. Увеличить
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© Reuters

Медведева стала победительницей чемпионата мира по фигурному катанию, который проходит в Хельсинки. По итогам короткой и произвольной программ спортсменка набрала 233,41 балла, побив собственный мировой рекорд. Второе место заняла канадка Кэйтлин Осмонд (218,13).

«Это один самых сложных вопросов, который мне задавали. Я очень надеюсь, что труд, который мы проделываем с тренерами изо дня в день, действительно приносит большую пользу нашей стране. Порой очень печально слышать новости по телевизору и из других средств массовой информации сами знаете о чем. Главное, что мы должны поддерживать друг друга и всегда держаться рядом, потому что я на собственном опыте проверила, что поддержка может сыграть огромную роль в нашей жизни и открыть второе дыхание», — сказала Медведева, отвечая на вопрос о проблемах с допингом в российском спорте.
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МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал гениальным прокат произвольной программы на чемпионате мира в исполнении российской фигуристки Евгении Медведевой. Своим мнением он поделился в социальной сети «Инстаграм».
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