Медведева: спортсмены РФ должны поддерживать друг друга в непростое время

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Медведева стала победительницей чемпионата мира по фигурному катанию, который проходит в Хельсинки. По итогам короткой и произвольной программ спортсменка набрала 233,41 балла, побив собственный мировой рекорд. Второе место заняла канадка Кэйтлин Осмонд (218,13).

«Это один самых сложных вопросов, который мне задавали. Я очень надеюсь, что труд, который мы проделываем с тренерами изо дня в день, действительно приносит большую пользу нашей стране. Порой очень печально слышать новости по телевизору и из других средств массовой информации сами знаете о чем. Главное, что мы должны поддерживать друг друга и всегда держаться рядом, потому что я на собственном опыте проверила, что поддержка может сыграть огромную роль в нашей жизни и открыть второе дыхание», — сказала Медведева, отвечая на вопрос о проблемах с допингом в российском спорте.