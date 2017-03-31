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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
31 марта 2017, 23:53 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Фигуристка Медведева заявила, что «тараканы в голове» мешали ей выступать на ЧМ

ХЕЛЬСИНКИ, 31 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская фигуристка Евгения Медведева отметила, что лишние мысли во время проката произвольной программы на чемпионате мира в Хельсинки мешали ее выступлению. Об этом она рассказала журналистам после победы на турнире.

Российская фигуристка Евгения Медведева защитила титул чемпионки мира по фигурному катанию завоевав золотую медаль на первенстве планеты в Хельсинки и побив собственный мировой рекорд по сумме двух программ. Увеличить
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Медведева стала победительницей чемпионата мира по фигурному катанию, который проходит в Хельсинки. По итогам короткой и произвольной программ спортсменка набрала 233,41 балла, побив собственный мировой рекорд.

«Прокат действительно не задался, было много сомнительных моментов, я была на грани срыва. Но я справилась, и это главное. Это не связано с волнением, скорее, не хватило эмоциональных сил, ехала с мыслями «когда это уже все закончится?» — сказала Медведева.

«Я всегда получаю удовольствие от проката. Мне нравится, что я делаю, но иногда бывают моменты, что возникают тараканы в голове, которые начинают чесать тебя изнутри и стараются помешать тебе. С ними тоже надо уметь справляться. Сегодня мне это удалось», — добавила она.

Для 17-летней Медведевой победа на чемпионате мира стала второй в карьере. В прошлом году россиянка также завоевала золото мирового первенства. «Этот чемпионат мира классный, если сравнивать с прошлым, то этот круче. В прошлом году я еще не особо понимала, где нахожусь, а сейчас понимаю, как себя надо вести и какие эмоции можно получить», — отметила она.

«Я никогда не думаю ни об оценках, ни о титулах, ни о местах. Для меня главное — показывать чистое катание», — сказала Медведева.
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МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал гениальным прокат произвольной программы на чемпионате мира в исполнении российской фигуристки Евгении Медведевой. Своим мнением он поделился в социальной сети «Инстаграм».
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