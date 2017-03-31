Фигуристка Медведева заявила, что «тараканы в голове» мешали ей выступать на ЧМ

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Медведева стала победительницей чемпионата мира по фигурному катанию, который проходит в Хельсинки. По итогам короткой и произвольной программ спортсменка набрала 233,41 балла, побив собственный мировой рекорд.

«Прокат действительно не задался, было много сомнительных моментов, я была на грани срыва. Но я справилась, и это главное. Это не связано с волнением, скорее, не хватило эмоциональных сил, ехала с мыслями «когда это уже все закончится?» — сказала Медведева.

«Я всегда получаю удовольствие от проката. Мне нравится, что я делаю, но иногда бывают моменты, что возникают тараканы в голове, которые начинают чесать тебя изнутри и стараются помешать тебе. С ними тоже надо уметь справляться. Сегодня мне это удалось», — добавила она.

Для 17-летней Медведевой победа на чемпионате мира стала второй в карьере. В прошлом году россиянка также завоевала золото мирового первенства. «Этот чемпионат мира классный, если сравнивать с прошлым, то этот круче. В прошлом году я еще не особо понимала, где нахожусь, а сейчас понимаю, как себя надо вести и какие эмоции можно получить», — отметила она.

«Я никогда не думаю ни об оценках, ни о титулах, ни о местах. Для меня главное — показывать чистое катание», — сказала Медведева.