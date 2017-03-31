Евгений, спасибо за все. Плющенко завершил карьеру
В пятницу об окончательном завершении спортивной карьеры объявил выдающийся российский фигурист — двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Евгений Плющенко.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Даже в самых нетравмоопасных и долгоиграющих видах спорта карьера длиной в двадцать с лишним лет — чудо. Что уж говорить о фигурном катании, где даже вторая Олимпиада считается подвигом, а третья — безумием. У Плющенко этих Олимпиад было четыре. И на каждой он завоевывал медали. «Неужели замахнется и на пятую?..» — недоумевали многие, когда спортсмен, восстанавливаясь после очередной операции, заявлял, что продолжит кататься. Не замахнулся. Но разве без этого мало поводов считать Евгения — гением?
На чемпионате Европы в далеком 1998-м 15-летний Женя завоевал серебро, но в олимпийскую команду в Нагано не попал. На что отреагировал со всей своей спортивной злостью: «Когда понял, что никуда не поеду, начал истязать себя на тренировках. Чуть ли не уползал с катка. Четверной прыжок в моем меню стал
Так и прошла, по сути, вся его спортивная карьера — в постоянном стремлении всех поразить и шокировать, сделать
Плющенко умел стать главным героем, даже если не выигрывал. Так было на Играх в Ванкувере-2010, где он уступил Эвану Лайсачеку. При этом в память врезался не только и не столько четверной, который россиянин, в отличие от американца, выполнил, но и церемония награждения, где Евгений сначала запрыгнул на высшую ступень пьедестала, и лишь затем спустился на вторую. Это была провокация, на которую он пошел сознательно и позже неоднократно признавался, что ни о чем не жалеет.
Как, безусловно, не жалеет и о своем выступлении в Сочи четыре года спустя. О том, как Плющенко добился поездки на домашние Игры и как отказался выступить в турнире одиночников буквально за минуту до старта, сказано достаточно. Это как раз тот случай, когда слово «великий» — эпитет, способный как вознести до небес, так и поднять на смех — сторонники и противники Евгения употребляли кто в прямом, а кто в переносном смысле. И все же Плющенко стал чемпионом и в Сочи. Его вклад в успехи команды фигуристов обнулить не получится. А сам он с двумя золотыми медалями вошел в историю.
При этом Плющенко считался неоднозначной фигурой всегда, не только в 2014-м. Поразительно, но за такую долгую и успешную карьеру период всеобщей (да и то с оговорками) любви и благосклонности был очень коротким и пришелся на победные Игры в Турине. До 2002-го с ним незримо воевали «ягудинцы», после — его критиковали за участие в шоу и поездку на Евровидение с Димой Биланом. Ему твердили, что хватит уже рассказывать о бесчисленных травмах и операциях, превращая их в
…Уходить из спорта тяжело и для многих страшно. Невозможно предсказать, что ждет бывшего чемпиона за дверью, ведущей в обычную жизнь. Но даже непримиримые соперники вроде Стефана Ламбьеля отдают должное целеустремленности Плющенко: «Он непременно добьется успеха, потому что знает, чего хочет».
Трудно спорить с Ламбьелем. Всегда добиваться своего — черта, тоже присущая настоящему гению.
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