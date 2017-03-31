Евгений, спасибо за все. Плющенко завершил карьеру

Даже в самых нетравмоопасных и долгоиграющих видах спорта карьера длиной в двадцать с лишним лет — чудо. Что уж говорить о фигурном катании, где даже вторая Олимпиада считается подвигом, а третья — безумием. У Плющенко этих Олимпиад было четыре. И на каждой он завоевывал медали. «Неужели замахнется и на пятую?..» — недоумевали многие, когда спортсмен, восстанавливаясь после очередной операции, заявлял, что продолжит кататься. Не замахнулся. Но разве без этого мало поводов считать Евгения — гением?

На чемпионате Европы в далеком 1998-м 15-летний Женя завоевал серебро, но в олимпийскую команду в Нагано не попал. На что отреагировал со всей своей спортивной злостью: «Когда понял, что никуда не поеду, начал истязать себя на тренировках. Чуть ли не уползал с катка. Четверной прыжок в моем меню стал прямо-таки фирменным блюдом: ежедневно по 5 — 6 великолепных четверных. Представляете: идет чемпионат мира или Европы — и тут я в белом фраке, то есть с четверным ритбергером. Зрители рыдают, у соперников шок, у меня — золотая медаль. Занавес. Ну как?».

Так и прошла, по сути, вся его спортивная карьера — в постоянном стремлении всех поразить и шокировать, сделать что-то лучше, раньше, ярче остальных. Прыгнуть каскад первым в мире или поехать на вторую Олимпиаду, на третью, на четвертую. Получить от жизни все — как на льду, так и за его пределами. Он катался не только под привычную «классику», но и под музыку из «Бандитского Петербурга» и «Крестного отца», эффектно выходил в накладных бицепсах под песню «Sex Bomb» Тома Джонса.

Плющенко умел стать главным героем, даже если не выигрывал. Так было на Играх в Ванкувере-2010, где он уступил Эвану Лайсачеку. При этом в память врезался не только и не столько четверной, который россиянин, в отличие от американца, выполнил, но и церемония награждения, где Евгений сначала запрыгнул на высшую ступень пьедестала, и лишь затем спустился на вторую. Это была провокация, на которую он пошел сознательно и позже неоднократно признавался, что ни о чем не жалеет.

Как, безусловно, не жалеет и о своем выступлении в Сочи четыре года спустя. О том, как Плющенко добился поездки на домашние Игры и как отказался выступить в турнире одиночников буквально за минуту до старта, сказано достаточно. Это как раз тот случай, когда слово «великий» — эпитет, способный как вознести до небес, так и поднять на смех — сторонники и противники Евгения употребляли кто в прямом, а кто в переносном смысле. И все же Плющенко стал чемпионом и в Сочи. Его вклад в успехи команды фигуристов обнулить не получится. А сам он с двумя золотыми медалями вошел в историю.

При этом Плющенко считался неоднозначной фигурой всегда, не только в 2014-м. Поразительно, но за такую долгую и успешную карьеру период всеобщей (да и то с оговорками) любви и благосклонности был очень коротким и пришелся на победные Игры в Турине. До 2002-го с ним незримо воевали «ягудинцы», после — его критиковали за участие в шоу и поездку на Евровидение с Димой Биланом. Ему твердили, что хватит уже рассказывать о бесчисленных травмах и операциях, превращая их в реалити-шоу, и что «а не пора бы уже, наконец, завязать». Только он не слушал никого, кроме супруги Яны Рудковской. И за это, и, кстати, даже за нее Плющенко тоже критиковали. Но Евгений поступал по-своему.

…Уходить из спорта тяжело и для многих страшно. Невозможно предсказать, что ждет бывшего чемпиона за дверью, ведущей в обычную жизнь. Но даже непримиримые соперники вроде Стефана Ламбьеля отдают должное целеустремленности Плющенко: «Он непременно добьется успеха, потому что знает, чего хочет».

Трудно спорить с Ламбьелем. Всегда добиваться своего — черта, тоже присущая настоящему гению.