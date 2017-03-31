Горшков: Провал Погорилой на ЧМ — не конец карьеры, надо работать дальше
Провальное выступление россиянки Анны Погорилой на чемпионате мира в женском одиночном катании не означает, что наступил конец ее карьеры, фигуристке надо работать дальше, заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.
Погорилая сорвала выступление в произвольной программе на чемпионате мира, допустив четыре падения. Бронзовая медалистка прошлогоднего мирового первенства заняла в Хельсинки только 13-е место.
«Бывает всякое. Лед скользкий,
Оценивая выступление еще одной российской участницы чемпионата мира Марии Сотсковой, Горшков назвал его хорошим для дебюта на мировом первенстве. Сотскова заняла восьмое место.
«Маша хорошо справилась с короткой программой, не совсем с произвольной. Для дебюта хорошо. Она молодец», — заключил президент ФФККР.
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