Погорилая сорвала выступление в произвольной программе на чемпионате мира, допустив четыре падения. Бронзовая медалистка прошлогоднего мирового первенства заняла в Хельсинки только 13-е место.

«Бывает всякое. Лед скользкий, кому-то удается с ним справиться, кому-то — нет. Надо работать дальше. Я ей сказал: жизнь не заканчивается! Она со мной согласилась», — сказал Горшков.

Оценивая выступление еще одной российской участницы чемпионата мира Марии Сотсковой, Горшков назвал его хорошим для дебюта на мировом первенстве. Сотскова заняла восьмое место.

«Маша хорошо справилась с короткой программой, не совсем с произвольной. Для дебюта хорошо. Она молодец», — заключил президент ФФККР.