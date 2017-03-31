Тарасова: Неправильно думать, что фигуристка Медведева недосягаема для соперниц

Медведева стала победительницей чемпионата мира по фигурному катанию, который проходит в Хельсинки. По итогам короткой и произвольной программ спортсменка набрала 233,41 балла, побив собственный мировой рекорд. Второе место заняла канадка Кэйтлин Осмонд (218,13).

«Нельзя говорить о том, что она недосягаема для конкуренток. Так никогда не надо думать. Если бы Осмонд откатала чисто программу и сделала то, что она должна была, то разница была бы досягаема. Но Евгения из тех людей, которые любят тренировки не меньше, чем соревнования, дай бог ей здоровья», — сказала Тарасова.

Для 17-летней Медведевой победа на чемпионате мира стала второй в карьере. В прошлом году россиянка также завоевала золото мирового первенства. В последний раз два подряд чемпионата мира выигрывала американская фигуристка Мишель Кван (2000, 2001).

«Я очень благодарна Евгении и тренерскому штабу за то, что она сумела отстоять свое право быть чемпионкой. Очень мало кому удавалось дважды завоевать чемпионский титул, она четвертая в этом списке. Это тяжелая задача, и она с ней справилась. Я очень рада», — добавила тренер.