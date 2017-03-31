Мишин: Чемпионка мира фигуристка Медведева восхищает своей уверенностью

Медведева в пятницу защитила титул чемпионки мира, завоеванный ею впервые в 2016 году, выиграв мировое первенство в Хельсинки и обновив при этом два мировых рекорда.

«Женя выступила замечательно! Но то, что меня поражает, это даже не ее прыжки и вращения, а уверенность, которая у нее есть. Она восхищает!» — сказал Мишин по телефону.

На вопрос, является ли столь безоговорочная победа Медведевой заявкой на успех на Олимпийских играх, тренер ответил: «Если бы я был не такой умудренный жизненным опытом человек, я бы говорил, что это заявка на Олимпиаду. Я бы сейчас не стал говорить об этом. Просто, чтобы не спугнуть счастье».