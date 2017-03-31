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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
31 марта 2017, 22:55 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Фигуристка Сотскова осталась довольна своим дебютным сезоном на взрослом уровне

ХЕЛЬСИНКИ, 31 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская фигуристка Мария Сотскова осталась довольна своим первым сезоном на взрослом уровне. Об этом 16-летняя спортсменка рассказала журналистам после выступления на чемпионате мира в Хельсинки.

Россиянка заняла восьмое место на чемпионате мира в Хельсинки. Увеличить
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Сотскова на турнире заняла восьмое место.

«Я довольна своим первым сезоном на взрослом уровне, хоть и не получилось откатать последние старты “на разрыв”, чтобы поставить хорошую точку. Значит, так было велено судьбой», — сказала Сотскова.

Во время исполнения произвольной программы фигуристка допустила несколько ошибок. «Начала я очень хорошо, но потом не знаю, что произошло, причем в очередной раз, как на чемпионате Европы. Никакой самоуверенности не было, просто под конец программы начала понимать, что сил осталось немного. Но не знаю, с чем это связано, потому что на тренировках проблем с прокатом не было», — добавила она.

Фигуристка рассказала, что в следующем сезоне постарается усложнить свои программы. В частности, в короткую она намерена вставлять прыжковые элементы в конец программы.

На чемпионате Европы в январе фигуристка стала четвертой.
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