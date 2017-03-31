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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
31 марта 2017, 22:53 | Зимние: Фигурное катание | Чемпионат.com

Медведева: Просто стараюсь показать чистый прокат и лучшее, на что способна

Российская фигуристка Евгения Медведева, которая защитила титул чемпионки мира по фигурному катанию, обновив мировой рекорд по сумме двух программ (233,41), прокомментировала своё выступление в Хельсинки в интервью на льду перед награждением.

«Всем большое спасибо. Очень довольна своим выступлением и надеюсь, что все получили удовольствие. Я немного волновалась во время предстартовой раскатки, но успокоилась, выйдя на выступление. Обычно не думаю о местах, оценках, рекордах, а просто стараюсь показать чистый прокат и лучшее, на что способна», — сказала Медведева.
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