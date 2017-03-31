Медведева: Просто стараюсь показать чистый прокат и лучшее, на что способна

«Всем большое спасибо. Очень довольна своим выступлением и надеюсь, что все получили удовольствие. Я немного волновалась во время предстартовой раскатки, но успокоилась, выйдя на выступление. Обычно не думаю о местах, оценках, рекордах, а просто стараюсь показать чистый прокат и лучшее, на что способна», — сказала Медведева.