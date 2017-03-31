Президенты Финляндии и МОК увидели победу Медведевой на ЧМ по фигурному катанию

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Медали были разыграны в пятницу на «Хартвалл-Арене» — главной ледовой арене финской столицы.

Медведева во второй раз в карьере стала чемпионкой мира. Судьи оценили ее выступление по итогам короткой и произвольной программ в 233,41 балла, что является мировым рекордом.