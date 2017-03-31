Президенты Финляндии и МОК увидели победу Медведевой на ЧМ по фигурному катанию
ХЕЛЬСИНКИ, 31 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Президент Финляндии Саули Ниинисте и глава Междуанродного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах лично наблюдали за победой российской фигуристки Евгении Медведевой на чемпионате мира в Хельсинки.
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Медали были разыграны в пятницу на «Хартвалл-Арене» — главной ледовой арене финской столицы.
Медведева во второй раз в карьере стала чемпионкой мира. Судьи оценили ее выступление по итогам короткой и произвольной программ в 233,41 балла, что является мировым рекордом.
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