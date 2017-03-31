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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
31 марта 2017, 22:48 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Президенты Финляндии и МОК увидели победу Медведевой на ЧМ по фигурному катанию

ХЕЛЬСИНКИ, 31 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Президент Финляндии Саули Ниинисте и глава Междуанродного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах лично наблюдали за победой российской фигуристки Евгении Медведевой на чемпионате мира в Хельсинки.

Медведева во второй раз в карьере стала чемпионкой мира. Увеличить
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Медали были разыграны в пятницу на «Хартвалл-Арене» — главной ледовой арене финской столицы.

Медведева во второй раз в карьере стала чемпионкой мира. Судьи оценили ее выступление по итогам короткой и произвольной программ в 233,41 балла, что является мировым рекордом.
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