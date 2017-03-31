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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
31 марта 2017, 22:47 | Зимние: Фигурное катание | Sports.kz

Турсынбаева стала девятой на чемпионате мира-2017

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева заняла девятое место по итогам короткой и произвольной программ на чемпионате мира-2017 в Хельсинки, сообщает Sports.kz.

Казахстанская фигуристка <span class=error>Элизабет</span> Турсынбаева заняла девятое место по итогам короткой и произвольной программ на чемпионате мира-2017 в Хельсинки сообщает Sports.kz. Увеличить
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В короткой программе она показала десятый результат, в произвольной — восьмой. Общая сумма — 191,99 балла.

Победителем соревнований стала россиянка Евгения Медведева (233,41), на второй ступени пьедестала расположилась Кейтлин Осмонд (218,13), на третьей — ее соотечественница Габриэль Дейлман (213,52).

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