Турсынбаева стала девятой на чемпионате мира-2017
Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева заняла девятое место по итогам короткой и произвольной программ на чемпионате мира-2017 в Хельсинки, сообщает Sports.kz.
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В короткой программе она показала десятый результат, в произвольной — восьмой. Общая сумма — 191,99 балла.
Победителем соревнований стала россиянка Евгения Медведева (233,41), на второй ступени пьедестала расположилась Кейтлин Осмонд (218,13), на третьей — ее соотечественница Габриэль Дейлман (213,52).
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