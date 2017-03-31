Фигуристка Медведева защитила титул чемпионки мира
Российская фигуристка Евгения Медведева защитила титул чемпионки мира по фигурному катанию, завоевав золотую медаль на первенстве планеты в Хельсинки и побив собственный мировой рекорд по сумме двух программ.
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Призёрами стали канадки Кэтлин Осмонд и Габриэлла Далман
Подруги Медведевой по команде, россиянки Анна Погорилая и Мария Сотскова, допустили очень много ошибок в произвольной программе и заняли в итоге 8-е и 13-е места соответственно.
Фигурное катание. Чемпионат мира. Хельсинки, Финляндия
Женщины
1. Евгения Медведева (Россия) — 233,41.
2. Кэтлин Осмонд (Канада) — 218,13.
3. Габриэлла Далман (Канада) — 213,52.
8. Мария Сотскова (Россия) — 192,20
13. Анна Погорилая (Россия) — 183,37….
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