Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/figure-skating/29275373/
ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
31 марта 2017, 22:45 | Зимние: Фигурное катание | Vesti.kz

Впервые в истории Казахстана сразу две фигуристки выступят на Олимпиаде

Казахстан получил две лицензии в женском одиночном фигурном катании на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчане, передает корреспондент Vesti.kz.

Ранее Казахстан никогда не был представлен на ОИ в женском одиночном катании. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Это произошло благодаря успешному выступлению казахстанки Элизабет Турсынбаевой на чемпионате мира-2017 в Хельсинки. Соревнования в произвольной программе продолжаются в эти минуты. На момент написания новости Турсынбаева идет на шестом месте, но уже точно не упадет ниже девятого.

Таким образом, Казахстан получит две олимпийские лицензии, то есть на соревнованиях в Пхенчане выступят сразу две фигуристки.

Ранее Казахстан никогда не был представлен на Олимпиаде в одиночном женском катании. Нашу страну на зимних Играх представляли лишь в парном катании (Марина Халтурина и Андрей Крюков — 1998), танцах на льду (Дмитрий Казарлыга и Елизавета Стекольникова — 1994 и 1998) и одиночном мужском катании (Юрий Литвинов — 1998, Денис Тен и Абзал Рахимгалиев — 2010, 2014).

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Фигурного катания

Еще 5 новостей  Все новости
1 апреля

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева заняла восьмое место на чемпионате мира

Впервые в истории Казахстана сразу две фигуристки выступят на Олимпиаде

Сондерс снова обматерил Головкина и показал переписку с его промоутером