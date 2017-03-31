Впервые в истории Казахстана сразу две фигуристки выступят на Олимпиаде
Казахстан получил две лицензии в женском одиночном фигурном катании на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчане, передает корреспондент Vesti.kz.
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Это произошло благодаря успешному выступлению казахстанки Элизабет Турсынбаевой на чемпионате мира-2017 в Хельсинки. Соревнования в произвольной программе продолжаются в эти минуты. На момент написания новости Турсынбаева идет на шестом месте, но уже точно не упадет ниже девятого.
Таким образом, Казахстан получит две олимпийские лицензии, то есть на соревнованиях в Пхенчане выступят сразу две фигуристки.
Ранее Казахстан никогда не был представлен на Олимпиаде в одиночном женском катании. Нашу страну на зимних Играх представляли лишь в парном катании (Марина Халтурина и Андрей Крюков — 1998), танцах на льду (Дмитрий Казарлыга и Елизавета Стекольникова — 1994 и 1998) и одиночном мужском катании (Юрий Литвинов — 1998, Денис Тен и Абзал Рахимгалиев — 2010, 2014).
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