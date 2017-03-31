Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/figure-skating/29275369/
ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
31 марта 2017, 21:53 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Российская фигуристка Медведева установила два мировых рекорда на ЧМ в Хельсинки

Российская фигуристка Евгения Медведева обновила мировые рекорды в произвольной программе и по сумме баллов на чемпионате мира в Хельсинки.

В пятницу Медведева заработала в одиночном женском катании за свое выступление 154,40 балла в произвольной программе, а по сумме прокатов получила 233,41 балла.

Прежние рекорды мира в произвольной программе и по сумме баллов, также установленные Медведевой на чемпионате Европы-2017 в Остраве, составляли 150,79 балла в произвольной программе и 229,71 балла по сумме прокатов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Фигурного катания

Россия на Олимпиаде-2018 будет представлена тремя фигуристками в одиночном катании

Россия на Олимпиаде-2018 будет представлена тремя фигуристками в одиночном катании

ХЕЛЬСИНКИ, 31 марта. /ТАСС/. Россия на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане будет представлена тремя фигуристками в одиночном катании. Максимальное число квот стране принес результат Евгении Медведевой в чемпионате мира в Хельсинки.
Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Умер самый известный игрок в истории «Зенита»

Скобрев рассказал правду о подаче документов на гражданство США