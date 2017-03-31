Российская фигуристка Медведева установила два мировых рекорда на ЧМ в Хельсинки
Российская фигуристка Евгения Медведева обновила мировые рекорды в произвольной программе и по сумме баллов на чемпионате мира в Хельсинки.
В пятницу Медведева заработала в одиночном женском катании за свое выступление 154,40 балла в произвольной программе, а по сумме прокатов получила 233,41 балла.
Прежние рекорды мира в произвольной программе и по сумме баллов, также установленные Медведевой на чемпионате Европы-2017 в Остраве, составляли 150,79 балла в произвольной программе и 229,71 балла по сумме прокатов.
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