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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
31 марта 2017, 21:52 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Россия на Олимпиаде-2018 будет представлена тремя фигуристками в одиночном катании

ХЕЛЬСИНКИ, 31 марта. /ТАСС/. Россия на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане будет представлена тремя фигуристками в одиночном катании. Максимальное число квот стране принес результат Евгении Медведевой в чемпионате мира в Хельсинки.

Российские спортсменки смогли завоевать максимальную олимпийскую квоту на чемпионате мира в Хельсинки. Увеличить
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На турнире определяются олимпийские квоты во всех дисциплинах фигурного катания. Наибольшее представительство страны в каждой дисциплине — три фигуриста или пары (дуэта). Для этого спортсменам нужно занять первое или второе место, или же выступить так, чтобы сумма двух лучших мест была меньше или равна 13.
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