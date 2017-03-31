Россия на Олимпиаде-2018 будет представлена тремя фигуристками в одиночном катании
ХЕЛЬСИНКИ, 31 марта. /ТАСС/. Россия на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане будет представлена тремя фигуристками в одиночном катании. Максимальное число квот стране принес результат Евгении Медведевой в чемпионате мира в Хельсинки.
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На турнире определяются олимпийские квоты во всех дисциплинах фигурного катания. Наибольшее представительство страны в каждой дисциплине — три фигуриста или пары (дуэта). Для этого спортсменам нужно занять первое или второе место, или же выступить так, чтобы сумма двух лучших мест была меньше или равна 13.
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