Фигуристы Кафлин и Учар избраны в комиссию спортсменов ISU
Американский фигурист Джон Кафлин и представитель Турции Альпер Учар были избраны в комиссию спортсменов Международного союза конькобежцев (ISU), сообщается в официальном
пресс-релизе организации.
Выборы состоялись во время чемпионата мира по фигурному катанию, проходящего в Хельсинки. Кафлин будет представлять в комиссии одиночное и парное катание, Учар — танцы на льду. Кандидатом от России на выборах выступал чемпион олимпийского командного турнира 2014 года Федор Климов.
Также в комиссию спортсменов ISU уже входят венгр Виктор Кнох (шорт-трек), полька Луиза Злотковская (Польша) и шведка Натали Линдквист (синхронное катание).
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