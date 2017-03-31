Фигуристы Кафлин и Учар избраны в комиссию спортсменов ISU

Выборы состоялись во время чемпионата мира по фигурному катанию, проходящего в Хельсинки. Кафлин будет представлять в комиссии одиночное и парное катание, Учар — танцы на льду. Кандидатом от России на выборах выступал чемпион олимпийского командного турнира 2014 года Федор Климов.

Также в комиссию спортсменов ISU уже входят венгр Виктор Кнох (шорт-трек), полька Луиза Злотковская (Польша) и шведка Натали Линдквист (синхронное катание).