Бестемьянова опасается, что у России не будет трех квот в танцах на льду на ОИ-2018

Чемпионы России Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев после короткого танца на чемпионате мира в Хельсинки занимают восьмое место, Александра Степанова/Иван Букин идут десятыми. Чтобы получить максимальную квоту на Олимпийские игры, двум российским парам надо по сумме мест набрать не больше 13.

«Я очень расстроена, по тому, что сейчас происходит, похоже, что на Олимпиаду от России поедут две пары. Мы сейчас не чемпионат мира проигрываем, а то количество пар, которое поедет на Олимпийские игры. И это очень грустно», — сказала Бестемьянова по телефону.

«Не просто грустно, а очень грустно все у нас в танцах на льду. Но я хочу настраиваться на позитив — все же завтра произвольный танец, ребята должны бороться. Там небольшие разрывы, и вдруг произойдет чудо? Давайте все же будем, как малые дети, верить в чудеса. Я верю в то, что на все надо смотреть с позитивом», — добавила известная фигуристка.

По мнению собеседницы агентства, Боброва и Соловьев были справедливо оценены за их выступление в короткой программе. «Вы считаете, что Боброва и Соловьев заслуживают более высоких оценок? Я так не считаю. Я считаю, что они получили свои оценки», — сказала олимпийская чемпионка.

А вот Степанова и Букин, как считает Бестемьянова, заслуживали более высоких оценок как на чемпионате Европы, так и в Хельсинки. «Занимаются у нас только одной парой. Никто не занимается следующей. Хотя сейчас, наверное, уже начали заниматься, потому что, слава богу, сегодня выиграли у израильтян и итальянцев, которым проигрывали на чемпионате Европы», — полагает Бестемьянова.