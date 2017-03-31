Авербух: ЧМ-2017 определяет иерархию на ОИ, ситуация для РФ в танцах на льду плохая

Чемпионы России Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев после короткого танца на чемпионате мира в Хельсинки занимают восьмое место, Александра Степанова/Иван Букин идут десятыми.

«Думаю, что, в общем, это все очень плохо, если называть вещи своими именами. Ведь предолимпийский чемпионат мира — турнир, на котором в любом случае происходит определенная расстановка сил. Будем надеяться, что, может, в произвольной программе что-то изменится для российских пар», — сказал Авербух по телефону.

Боброва и Соловьев, а также их тренер Александр Жулин после выступления выразили удивление сниженными уровнями дорожек шагов. «Эту грань оценки уровня дорожки очень-очень сложно увидеть не специалисту. Да и специалисту порой тоже. Это важный момент для трактовки. В танцах на льду заметить на экране телевизора или комментаторам и всем вплоть до тренеров, насколько чисто, реберно выполнены те или иные повороты, крюки, выкрюки, архисложно. Поэтому, конечно, когда есть такая широта, есть возможность для определенной трактовки», — подчеркнул Авербух.

«Танцы, к сожалению, снова становятся тем видом, где теряются жесткие критерии. Но уровень пар, занимающих места с третьего по десятое, а первое и второе, как я и говорил, будут разыграны между канадцами (Тессой Вирчу/Скоттом Мойром) и французами (Габриэллой Пападакис/Гийомом Сизероном), практически одинаков. Все решает то, как, грубо говоря, отсудила судейская бригада. У нас она одна, правила одни, значит, принимаем то, что есть», — добавил эксперт.