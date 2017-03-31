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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
31 марта 2017, 18:12 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Авербух: ЧМ-2017 определяет иерархию на ОИ, ситуация для РФ в танцах на льду плохая

Предолимпийский чемпионат мира по фигурному катанию обычно определяет иерархию спортсменов на Олимпийские игры, поэтому очень плохо, что российские танцевальные пары уже по итогам короткой программы потеряли шансы занять высокие места, получив не слишком хорошие оценки, заявил агентству «Р-Спорт» серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду Илья Авербух.

Чемпионы России Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев после короткого танца на чемпионате мира в Хельсинки занимают восьмое место, Александра Степанова/Иван Букин идут десятыми.

«Думаю, что, в общем, это все очень плохо, если называть вещи своими именами. Ведь предолимпийский чемпионат мира — турнир, на котором в любом случае происходит определенная расстановка сил. Будем надеяться, что, может, в произвольной программе что-то изменится для российских пар», — сказал Авербух по телефону.

Боброва и Соловьев, а также их тренер Александр Жулин после выступления выразили удивление сниженными уровнями дорожек шагов. «Эту грань оценки уровня дорожки очень-очень сложно увидеть не специалисту. Да и специалисту порой тоже. Это важный момент для трактовки. В танцах на льду заметить на экране телевизора или комментаторам и всем вплоть до тренеров, насколько чисто, реберно выполнены те или иные повороты, крюки, выкрюки, архисложно. Поэтому, конечно, когда есть такая широта, есть возможность для определенной трактовки», — подчеркнул Авербух.

«Танцы, к сожалению, снова становятся тем видом, где теряются жесткие критерии. Но уровень пар, занимающих места с третьего по десятое, а первое и второе, как я и говорил, будут разыграны между канадцами (Тессой Вирчу/Скоттом Мойром) и французами (Габриэллой Пападакис/Гийомом Сизероном), практически одинаков. Все решает то, как, грубо говоря, отсудила судейская бригада. У нас она одна, правила одни, значит, принимаем то, что есть», — добавил эксперт.
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