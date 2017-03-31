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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
31 марта 2017, 18:12 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Авербух: Фигуристы Боброва и Соловьев большие молодцы, они будут сражаться

Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев большие молодцы, танцевальный дуэт в любом случае будет серьезно бороться за то, чтобы улучшить свои позиции на чемпионате мира в Хельсинки в произвольной программе, заявил агентству «Р-Спорт» призер Олимпийских игр Илья Авербух.

Чемпионы России Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев после короткого танца на чемпионате мира в Хельсинки занимают восьмое место. Еще одна российская пара Александра Степанова/Иван Букин идет десятой.

«Катя и Дима в любом случае большие молодцы, что сражаются против тех невзгод, которые им выпадали. Два чемпионата мира они вообще пропустили, и я думаю, это тоже сказывается на их позициях в нынешнем рейтинге. Думаю, что они все равно будут сражаться завтра. На этом фоне результат, показанный Степановой и Букиным, очень неплохой. Они идут вплотную, рядом. Я как раз в этой паре вижу очень большой потенциал», — сказал Авербух по телефону.

В шестерке лучших после коротких танцев лишь одна европейская пара — победители двух последних чемпионатов мира французы Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон, которые тренируются на постоянной основе в Канаде. Остальные пять дуэтов представляют Канаду и США. По мнению Авербуха, это объясняется тем, что правила судейства в танцах на льду больше подходят североамериканцам.

«К сожалению, так получается, что правила, которые были приняты уже достаточно давно, изначально давали большую фору именно североамериканцам, потому что их манера катания ближе к этим правилам, где ценится мягкость, реберность, чистота исполнения поворотов. Североамериканцы всегда на это делали акцент. Европейская и, в частности, российская школы вкладывали больше эмоциональности и драматургии в развитие своего танца», — считает эксперт.

«Сейчас превалирует техническое исполнение, поэтому североамериканцы себя чувствуют как рыбы в воде. Они это по-честному, к сожалению, делают лучше, чем наши ребята, потому что уже давно работали в этом направлении. Только наши юные пары тренируются уже по этой системе. А тем, кто тренировались по другим схемам, тяжело в уже зрелом возрасте научиться кататься так, как катаются североамериканцы», — подчеркнул Авербух.
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Авербух: ЧМ-2017 определяет иерархию на ОИ, ситуация для РФ в танцах на льду плохая

Предолимпийский чемпионат мира по фигурному катанию обычно определяет иерархию спортсменов на Олимпийские игры, поэтому очень плохо, что российские танцевальные пары уже по итогам короткой программы потеряли шансы занять высокие места, получив не слишком хорошие оценки, заявил агентству «Р-Спорт» серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду Илья Авербух.
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