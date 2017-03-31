Авербух: Фигуристы Боброва и Соловьев большие молодцы, они будут сражаться

Чемпионы России Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев после короткого танца на чемпионате мира в Хельсинки занимают восьмое место. Еще одна российская пара Александра Степанова/Иван Букин идет десятой.

«Катя и Дима в любом случае большие молодцы, что сражаются против тех невзгод, которые им выпадали. Два чемпионата мира они вообще пропустили, и я думаю, это тоже сказывается на их позициях в нынешнем рейтинге. Думаю, что они все равно будут сражаться завтра. На этом фоне результат, показанный Степановой и Букиным, очень неплохой. Они идут вплотную, рядом. Я как раз в этой паре вижу очень большой потенциал», — сказал Авербух по телефону.

В шестерке лучших после коротких танцев лишь одна европейская пара — победители двух последних чемпионатов мира французы Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон, которые тренируются на постоянной основе в Канаде. Остальные пять дуэтов представляют Канаду и США. По мнению Авербуха, это объясняется тем, что правила судейства в танцах на льду больше подходят североамериканцам.

«К сожалению, так получается, что правила, которые были приняты уже достаточно давно, изначально давали большую фору именно североамериканцам, потому что их манера катания ближе к этим правилам, где ценится мягкость, реберность, чистота исполнения поворотов. Североамериканцы всегда на это делали акцент. Европейская и, в частности, российская школы вкладывали больше эмоциональности и драматургии в развитие своего танца», — считает эксперт.