«Бог мне сказал: «Женя, хватит. Хватить кататься!». Карьера Плющенко в цитатах

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Март, 1998. Два месяца назад 15-летний Евгений Плющенко получил на европейском первенстве вторую по значимости медаль, но места в олимпийской команде на Играх в Нагано, увы, были распределены несколько раньше. Не удалось Плющенко пробиться и на чемпионат мира….

Каждый день, приходя на тренировку в «Юбилейный», думал: «Почему они там, а я здесь?» Однако устраивать сцены и лить слезы на глазах у всех, согласитесь, было бы глупо. К тому же я отношусь к той породе людей, которая назло всем откусывает себе ухо. Когда понял, что никуда не поеду, начал истязать себя на тренировках. Чуть ли не уползал с катка. Четверной прыжок в моем меню стал прямо-таки фирменным блюдом: ежедневно по 5 — 6 великолепных четверных. Представляете: идет чемпионат мира или Европы — и тут я в белом фраке, то есть с четверным ритбергером. Зрители рыдают, у соперников шок, у меня — золотая медаль. Занавес. Ну как?

Ноябрь, 2001. На этапе «Гран-при» победителями в состязаниях пар стали Елена Бережная и Антон Сихарулидзе; Ирина Слуцкая и Евгений Плющенко. Действующий (и пока однократный) чемпион мира попытался впервые выполнить в соревнованиях наиболее сложный из существующих прыжков в четыре оборота — лутц. Прыжок не удался. До Олимпиады в Турине оставалось три месяца….

Меня любят, и я благодарен за это. Не думаю, что станут любить меньше, если проиграю Олимпиаду. Отношение публики важно для любого спортсмена. Может быть, действительно важнее медалей.

Ноябрь, 2002. Без Алексея Ягудина, который после победы на Играх в Солт-Лейк-Сити завершил карьеру, Плющенко в «высшей лиге» одиночного катания остался один. В произвольной программе на этапе «Гран-при» он чисто исполнил каскад «4−3−3» — четверной и тройной тулупы, тройной риттбергер. Новая программа была поставлена на музыку из знаменитого сериала «Бандитский Петербург».

Во всем виноват телевизор. Когда вышел «Бандитский Петербург», я, как и многие, увлекся им. Купил диск с музыкой Игоря Корнелюка к этому фильму. Ехал в машине, поставил — и мурашки побежали по коже… Безумно понравилось. Пришел к Мишину, говорю: «Алексей Николаевич, давайте попробуем что-нибудь сотворить из этого. Может, показательный номер или даже произвольную программу». Мишин воспринял это не то чтобы в штыки, но неохотно, предлагал мне что-то свое. Но потом начали делать, я стал «вкатываться» в музыку и понял: есть.

Февраль, 2005. За год до «золотого» Турина Плющенко уже большая звезда: катается в самых разнообразных шоу, участвует в мероприятиях. Когда трехкратного чемпиона мира упрекали, что он слишком увлекается светской жизнью, фигурист отвечал: «Не хочу, чтобы обо мне забыли, как только закончу карьеру». И все же в приоритете у него — Олимпийские игры, и возможно, не одни.

Знаю, что Плющенко надоел многим — видел, как на чемпионате Европы французские телеоператоры ходили вокруг Жубера, снимали его без конца — видимо, думали, что сильно меня этим раздражают. Но я люблю соревноваться. И главный стимул для меня сейчас — это титулы. Деньги я могу заработать и в другом месте.

Февраль, 2006. Долгожданное олимпийское золото!

Перед короткой программой я почти не волновался. Гораздо больше нервничал перед финальным выступлением. Хотя день прошел по привычному графику. Покатался утром, поспал. Перед отъездом на каток успел даже посмотреть по телевизору хоккейный матч Россия — Швеция. И выступал, можно сказать, вдохновленный нашей хоккейной победой. Хотя не могу сказать, что показал в Турине свой лучший вариант программы. Это был просто один из прокатов. Ничего особенного.

Июнь, 2009. Из того «Разговора по пятницам» можно узнать многое: о планах на Олимпиаду в Ванкувере, многочисленные травмы и восстановления и детские шалости:

Из окон поезда кидали в людей на платформе огурцами и яйцами. Срывал стоп-кран. В метро нырял без жетона, денег не было. Милиция ловила частенько — но что сделаешь с несовершеннолетними?

Февраль, 2010. Вторую подряд Олимпиаду выиграть не получилось. Плющенко завоевал серебряную медаль, уступив американцу Эвану Лайсачеку Когда чемпиона Игр-2006 на церемонии награждения в Ванкувере пригласили на пьедестал почета, россиянин сначала поднялся на первую ступень — и лишь потом спустился на вторую.

Кому выгодна схема выставления оценок, при которой фигурист, не прыгнувший четверной, может стать олимпийским чемпионом? Он не может — он стал олимпийским чемпионом. Наверное, этот вопрос надо задать Оттавио Чинкванте (президенту Международного союза конькобежцев. — Прим. «СЭ»), судьям — тем людям, кто ее придумал. Я уже неоднократно высказывался на эту тему. Весь спорт растет, движется вперед, развивается, меняется. Есть новые рекорды в плавании, в беге. А фигурное катание ушло назад. Четыре оборота — это прыжок высшей категории сложности, отнимающий много сил. После него по ходу выполнения программы нужно восстанавливаться. А сегодня у нас олимпийский чемпион, который даже не умеет прыгать четверной!

Январь, 2012. Плющенко в седьмой раз стал чемпионом Европы. Несмотря на многочисленные травмы, он всерьез настроен завоевать медаль на домашней Олимпиаде. И медаль эта должна быть золотой.

Этот чемпионат был очень длинным для меня по времени: сначала квалификация, потом короткая, все эти паузы между соревновательными днями. Но оказалось, что они даже к лучшему. Все пошло на пользу. А во-вторых, из-за травм. Не будь их, все было бы идеально. А когда каждый день думаешь: сниматься или не сниматься, сделаю или не сделаю… Не было такой уверенности, какая должна быть. Но все равно как-то себя переборол, заставил.

Знаете, мне написали очень приятное сообщение в твиттере: «Женя, не отдавай свой трон!» И я всю эту неделю только об этом и думал. Вообще писали очень много позитивного — ни одного негативного сообщения не было. И трон я действительно не отдал).

Февраль, 2014. Золото в Сочи было добыто. Плющенко внес весомый вклад в победу в командных соревнованиях, завоевав в общей сложности 19 баллов. Но за минуту до старта в личном турнире одиночников двукратный олимпийский чемпион в очередной раз травмировал спину, отказался от участия в соревнованиях.

Думаю, это Бог мне сказал: «Евгений, хватит. Хватить кататься! Достаточно испытаний. Ты уже многое сделал для фигурного катания». Наверное, меня можно было остановить только так.