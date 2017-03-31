Тарасова считает оценки Бобровой/Соловьева за короткий танец на ЧМ справедливыми

В пятницу за свой прокат Боброва и Соловьев получили 73,54 балла и расположились на 8-й позиции, Степанова/Букин — 10-е (69,07). Лидируют канадцы Тесса Вирчу и Скотт Мойр, обновившие мировой рекорд в коротком танце (82,43).

«Конечно, — ответила Тарасова на вопрос, справедливы ли судейские оценки российским фигуристам за короткий танец. — Я совершенно не собираюсь спорить с судьями, они ставят то, что видят. Это же не один человек поставил, а целая бригада. Им оттуда виднее. Есть люди, которые опережают нас в развитии. Вот и все. И в мире этих людей уже немало».

«Боброва и Соловьев откатали сегодня то, что они могут. Понимаете разницу между тем, что могут те, и тем, что можем мы», — добавила специалист.

Произвольную программу танцевальные пары представят в субботу.