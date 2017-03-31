В пятницу в СМИ появилось заявление Плющенко о завершении карьеры.

«Для меня он закончил давно. Я очень уважаю его вклад в мировое фигурное катание, но для меня он закончил давно. Это просто вот эти игры, они вот где стоят, — сказала Тарасова, указывая на горло. — У него травма, несовместимая со спортом. У меня у самой такая травма. Я не гадалка, но желаю ему на тренерском поприще прекрасной жизни. Если он будет помнить все, что ему говорил (тренер) Алексей Николаевич (Мишин), который его учил на протяжении всех лет, и привнесет что-то свое, то у него получится. Он (Плющенко) талантливый человек».

Плющенко уже заявлял о завершении карьеры, в частности на Олимпийских играх в Сочи, где он завоевал золото в командных соревнованиях, но снялся с соревнований одиночников во время раскатки. Впоследствии спортсмен перенес операцию на спине и в апреле 2015 года объявил о возобновлении профессиональной карьеры, однако до настоящего момента так и не вернулся на лед в официальных соревнованиях.