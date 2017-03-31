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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
31 марта 2017, 17:07 | Зимние: Фигурное катание | УНИАН

Танцевальный дуэт Назарова-Никитин пробился в финал ЧМ по фигурному катанию

В Хельсинки завершились соревнования в короткой программе в танцах на льду чемпионата мира по фигурному катанию, где украинцы Александра Назарова и Максим Никитин заняли итоговое 14-е место и прошли в финал — произвольную программу, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинцы заняли в короткой программе 14-е место. Увеличить
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Всего в финал квалифицировались 20 пар из 32 дуэтов-участников.

Назарова и Никитин получили за короткую программу от судей оценку 63,86 балла.

Лидерство после короткой программы захватили Тесса Вирт и Скотт Мур из Канады (82,43), второе-третье места у дуэтов из Франции и США.

Произвольный танец участники соревнований исполнят в субботу, 1 апреля.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Финляндии с 29 марта по 2 апреля.

В мужском одиночном катании Иван Павлов показал личный рекорд (69,26) но занял лишь 25-е место отстав всего на 0,6 балла от Майкла Кристиана Мартинеса с Филиппин, у которого 24-е место. Именно 24 участника попали в финал соревнований — произвольную программу.

В свою очередь, в женском одиночном катании Анна Хныченковой набрала всего 46,98 балла, заняв 35-е место среди 37 участниц.

В соревнованиях спортивных пар Украина не была представлена.

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Украинские танцоры Александра Назарова и Максим Никитин полностью готовы к соревнованиям на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Хельсинки, сообщает пресс-служба Украинской федерации фигурного катания.
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