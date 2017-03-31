«Плющенко было бы сложно бороться за медали в Пхенчхане»

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Легендарный российский фигурист Евгений Плющенко, 31 марта объявивший о завершении спортивной карьеры, несколько лет назад пытался избавиться от застарелой спортивной травмы с помощью нетрадиционной медицины. По информации «Известий», в 2008—2009 годах фигурист проходил лечение в международном центре «Часэн», который будет осуществлять медицинское сопровождение гостей ближайшей Олимпиады в Пхенчхане,

В 2013 году Евгений Плющенко перенес сложную операцию по замене межпозвоночного диска. Процесс его восстановления к Олимпиаде-2014, а также появление в Сочи и выступление там в командных соревнованиях стало одним из главных спортивных событий мира тех лет, как и отказ из-за травмы выходить на лед в индивидуальном турнире у мужчин.

Выступления Плющенко прекратил в феврале 2014 года, когда из-за травмы не смог выйти на лед на соревнованиях по мужскому одиночному катанию на Олимпиаде в Сочи (на ней Плющенко выиграл золото в командных соревнованиях). В феврале 2017-го спортсмен объявил, что поедет на Игры-2018 в Пхенчхан, но не знает, в каком качестве. Заявление породило слухи о возможном возобновлении выступлений 34-летнего фигуриста. Однако уже 31 марта двукратный олимпийский чемпион сообщил, что окончательно завершает спортивную карьеру.

Заместитель главврача специализирующейся на болезнях суставов и позвоночника клиники «Часэн», доктор медицинских наук Ким Ха Ныль рассказал «Известиям», что ранее Евгений Плющенко несколько раз приезжал в Южную Корею, чтобы вылечить травму спины.

— В свое время к нам приезжал на кратковременное лечение ваш фигурист-блондин — Плющенко, — напомнил Ким Ха Ныль. — Я лично его дважды лечил. Это было в 2008—2009 годах.

— Его визит к вам был связан с травмой спины?

— Начнем с того, что он был непослушным пациентом — требовал те курсы лечения, которые сам желал пройти. В итоге мы занялись лечением проблемы, на которую жаловался сам Плющенко. Его позвоночник уже тогда — примерно 8−9 лет назад — был не в очень хорошем состоянии. Мы предлагали ему разные курсы лечения, но спортсмен в итоге принял решение идти другим путем.

— На что конкретно жаловался Евгений?

— У него было смещение позвоночного диска, растяжение сухожилия. Фигуристы часто вращаются на льду, что приводит к серьезным нагрузкам на позвоночник и поясницу. По этому вопросу к нам и обращался Плющенко.

— Его здоровье можно было восстановить без радикальных методов лечения?

— Я думаю, да. Спортсмен должен постоянно проходить обследование у врачей. Например, Ю На Ким (знаменитая южнокорейская фигуристка-одиночница, двукратная чемпионка мира, чемпионка Олимпийских игр-2010 в Ванкувере, серебряный призер Олимпиады-2014 в Сочи — «Известия») регулярно проходит процедуры и консультируется у нас. Нет бывает такого, чтобы все прошло за один раз. Трудно сказать, как Плющенко лечили в европейских клиниках, я затрудняюсь объективно оценить своих коллег. Но мне кажется, шурупов можно было избежать. Впрочем, нужно учитывать и позицию спортсменов. Многие мировые звезды боятся лечиться перед соревнованиями, поскольку опасаются влияния какой-либо процедуры на их физическую форму. Обычно они обращаются за помощью или после крупных соревнований, или задолго до них.

— С учетом перенесенных операций Плющенко мог участвовать в Олимпиаде в Пхенчхане, если бы захотел?

— Сделать это было бы очень трудно. Но, учитывая характер и мастерство Евгения, он вполне мог попасть туда, что уже было бы подвигом с учетом всех обстоятельств. Но бороться за медали в таком состоянии ему было бы очень сложно.

— С какими проблемами к вам чаще всего обращаются известные спортсмены?

— Наша клиника имеет аккредитацию Минздрава Южной Кореи по специальности «позвоночники и суставы». По этим вопросам к нам и обращаются спортсмены. Наша задача — вылечить людей без операций, без хирургического вмешательства. Поэтому многие известные спортсмены Кореи приходят к нам. Операция является для спортсменов нежелательной процедурой, поскольку подразумевает гораздо больший срок на восстановление, который можно было бы потратить на тренировочный процесс. А порой хирургическое вмешательство может способствовать и досрочному завершению спортивной карьеры.