«Плющенко было бы сложно бороться за медали в Пхенчхане»
Корейский врач Ким Ха Ныль — о визите в сеульскую клинику Евгения Плющенко и причинах его травм.
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Легендарный российский фигурист Евгений Плющенко, 31 марта объявивший о завершении спортивной карьеры, несколько лет назад пытался избавиться от застарелой спортивной травмы с помощью нетрадиционной медицины. По информации «Известий», в 2008—2009 годах фигурист проходил лечение в международном центре «Часэн», который будет осуществлять медицинское сопровождение гостей ближайшей Олимпиады в Пхенчхане,
В 2013 году Евгений Плющенко перенес сложную операцию по замене межпозвоночного диска. Процесс его восстановления к Олимпиаде-2014, а также появление в Сочи и выступление там в командных соревнованиях стало одним из главных спортивных событий мира тех лет, как и отказ
Выступления Плющенко прекратил в феврале 2014 года, когда
Заместитель главврача специализирующейся на болезнях суставов и позвоночника клиники «Часэн», доктор медицинских наук Ким Ха Ныль рассказал «Известиям», что ранее Евгений Плющенко несколько раз приезжал в Южную Корею, чтобы вылечить травму спины.
— В свое время к нам приезжал на кратковременное лечение ваш
— Его визит к вам был связан с травмой спины?
— Начнем с того, что он был непослушным пациентом — требовал те курсы лечения, которые сам желал пройти. В итоге мы занялись лечением проблемы, на которую жаловался сам Плющенко. Его позвоночник уже тогда — примерно 8−9 лет назад — был не в очень хорошем состоянии. Мы предлагали ему разные курсы лечения, но спортсмен в итоге принял решение идти другим путем.
— На что конкретно жаловался Евгений?
— У него было смещение позвоночного диска, растяжение сухожилия. Фигуристы часто вращаются на льду, что приводит к серьезным нагрузкам на позвоночник и поясницу. По этому вопросу к нам и обращался Плющенко.
— Его здоровье можно было восстановить без радикальных методов лечения?
— Я думаю, да. Спортсмен должен постоянно проходить обследование у врачей. Например, Ю На Ким (знаменитая южнокорейская
— С учетом перенесенных операций Плющенко мог участвовать в Олимпиаде в Пхенчхане, если бы захотел?
— Сделать это было бы очень трудно. Но, учитывая характер и мастерство Евгения, он вполне мог попасть туда, что уже было бы подвигом с учетом всех обстоятельств. Но бороться за медали в таком состоянии ему было бы очень сложно.
— С какими проблемами к вам чаще всего обращаются известные спортсмены?
— Наша клиника имеет аккредитацию Минздрава Южной Кореи по специальности «позвоночники и суставы». По этим вопросам к нам и обращаются спортсмены. Наша задача — вылечить людей без операций, без хирургического вмешательства. Поэтому многие известные спортсмены Кореи приходят к нам. Операция является для спортсменов нежелательной процедурой, поскольку подразумевает гораздо больший срок на восстановление, который можно было бы потратить на тренировочный процесс. А порой хирургическое вмешательство может способствовать и досрочному завершению спортивной карьеры.
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