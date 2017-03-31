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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
31 марта 2017, 16:37 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Канадские фигуристы Вирту и Моир лидируют после короткого танца на ЧМ

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Канадские фигуристы Тесса Вирту и Скотт Моир занимают первое место после короткой программы в танцах на льду на чемпионате мира, который проходит в Хельсинки.

Лучшие среди россиян — Екатерина <span class=error>Боброва</span> и Дмитрий Соловьев которые после короткого танца идут восьмыми. Увеличить
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За короткий танец спортсмены получили 82,43 балла, что позволило им обновить собственный мировой рекорд (80,50). Второе место занимают французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизером (76,89), третье — американцы Мэдисон Хабелл и Захари Донохью (76,53).

Лучшие среди россиян — Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, которые после короткого танца идут восьмыми (73,54).

Произвольный танец спортсмены представят 1 апреля.
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Новости Фигурного катания

Танцевальный дуэт Назарова-Никитин пробился в финал ЧМ по фигурному катанию

Танцевальный дуэт Назарова-Никитин пробился в финал ЧМ по фигурному катанию

В Хельсинки завершились соревнования в короткой программе в танцах на льду чемпионата мира по фигурному катанию, где украинцы Александра Назарова и Максим Никитин заняли итоговое 14-е место и прошли в финал — произвольную программу, сообщает официальный сайт соревнований.
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