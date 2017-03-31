Канадские фигуристы Вирту и Моир лидируют после короткого танца на ЧМ
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Канадские фигуристы Тесса Вирту и Скотт Моир занимают первое место после короткой программы в танцах на льду на чемпионате мира, который проходит в Хельсинки.
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За короткий танец спортсмены получили 82,43 балла, что позволило им обновить собственный мировой рекорд (80,50). Второе место занимают французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизером (76,89), третье — американцы Мэдисон Хабелл и Захари Донохью (76,53).
Лучшие среди россиян — Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, которые после короткого танца идут восьмыми (73,54).
Произвольный танец спортсмены представят 1 апреля.
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