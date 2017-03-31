Степанова и Букин рассчитывают попасть в десятку лучших на ЧМ
ХЕЛЬСИНКИ, 31 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин рассчитывают, что окажутся в десятке сильнейших на чемпионате мира в Хельсинки по итогам соревнований в танцах на льду. Об этом они рассказали после короткого танца.
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За выступление дуэт получил 69,07 балла, что позволяет им занимать десятое место.
«Мы бы хотели быть в десятке лучших, — сказал Букин. — Остались довольны прокатом, и оценки тоже нормальные. Не лучший результат в сезоне, конечно, но мы и не на этапе
«Чемпионат мира дает тебе огромный опыт, ты соревнуешься со всеми спортсменами в мире. С ними в удовольствие кататься и даже соревноваться», — добавил он.
Степанова заметила, что их дуэт способен «бороться с достаточно сильными парами».
Лидируют в танцах на льду канадские фигуристы Тесса Вирту и Скотт Моир, которые установили мировой рекорд в короткой программе — 82,43 балла, обновив собственное достижение (80,50).
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