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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
31 марта 2017, 16:38 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Степанова и Букин рассчитывают попасть в десятку лучших на ЧМ

ХЕЛЬСИНКИ, 31 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин рассчитывают, что окажутся в десятке сильнейших на чемпионате мира в Хельсинки по итогам соревнований в танцах на льду. Об этом они рассказали после короткого танца.

За выступление дуэт получил 6907 балла что позволяет им занимать десятое место. Увеличить
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За выступление дуэт получил 69,07 балла, что позволяет им занимать десятое место.

«Мы бы хотели быть в десятке лучших, — сказал Букин. — Остались довольны прокатом, и оценки тоже нормальные. Не лучший результат в сезоне, конечно, но мы и не на этапе Гран-при. Однако работу судейской бригады мы не вправе оценивать».

«Чемпионат мира дает тебе огромный опыт, ты соревнуешься со всеми спортсменами в мире. С ними в удовольствие кататься и даже соревноваться», — добавил он.

Степанова заметила, что их дуэт способен «бороться с достаточно сильными парами».

Лидируют в танцах на льду канадские фигуристы Тесса Вирту и Скотт Моир, которые установили мировой рекорд в короткой программе — 82,43 балла, обновив собственное достижение (80,50).
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В Хельсинки завершились соревнования в короткой программе в танцах на льду чемпионата мира по фигурному катанию, где украинцы Александра Назарова и Максим Никитин заняли итоговое 14-е место и прошли в финал — произвольную программу, сообщает официальный сайт соревнований.
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