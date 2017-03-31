Степанова и Букин рассчитывают попасть в десятку лучших на ЧМ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

За выступление дуэт получил 69,07 балла, что позволяет им занимать десятое место.

«Мы бы хотели быть в десятке лучших, — сказал Букин. — Остались довольны прокатом, и оценки тоже нормальные. Не лучший результат в сезоне, конечно, но мы и не на этапе Гран-при. Однако работу судейской бригады мы не вправе оценивать».

«Чемпионат мира дает тебе огромный опыт, ты соревнуешься со всеми спортсменами в мире. С ними в удовольствие кататься и даже соревноваться», — добавил он.

Степанова заметила, что их дуэт способен «бороться с достаточно сильными парами».

Лидируют в танцах на льду канадские фигуристы Тесса Вирту и Скотт Моир, которые установили мировой рекорд в короткой программе — 82,43 балла, обновив собственное достижение (80,50).