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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
31 марта 2017, 16:53 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Соловьев: Федерация фигурного катания России должна отстаивать интересы спортсменов

ХЕЛЬСИНКИ, 31 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Федерация фигурного катания на коньках России должна отставить интересы своих спортсменов в вопросе оценки их выступления на соревнованиях. Такое мнение журналистам высказал Дмитрий Соловьев, выступающий в танцевальной паре с Екатериной Бобровой.

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За исполнение короткой программы на чемпионате мира в Хельсинки пара получила 73,54 балла. Сами спортсмены огорчились оценке, поскольку считают свой прокат лучшим в сезоне.

«Наша задача кататься и выполнять те элементы, над которыми мы работаем, чтобы участвовать в чемпионате мира и Европы, Олимпийских играх. Не наша задача спорить и доказывать, это задача федерации отстаивать наше мнение и нашу позицию. Федерация должна вмешиваться, за нами должны стоять горой, как это происходит в федерациях Канады, США, Японии», — сказал Соловьев.

«Но я против протестов, я за честное судейство и спорт вне политики. Но это не наша задача — следить за тем, кто кому-то что-то нашептал относительно того, какая пара должна стоять выше. Мы не политики, а они стоят за нашими спинами, за бортиком», — добавил он.

Лидируют в танцах на льду канадские фигуристы Тесса Вирту и Скотт Моир, которые установили мировой рекорд в короткой программе в танцах на льду — 82,43 балла, что позволило им обновить собственный мировой рекорд (80,50).
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