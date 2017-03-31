Соловьев: Федерация фигурного катания России должна отстаивать интересы спортсменов

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За исполнение короткой программы на чемпионате мира в Хельсинки пара получила 73,54 балла. Сами спортсмены огорчились оценке, поскольку считают свой прокат лучшим в сезоне.

«Наша задача кататься и выполнять те элементы, над которыми мы работаем, чтобы участвовать в чемпионате мира и Европы, Олимпийских играх. Не наша задача спорить и доказывать, это задача федерации отстаивать наше мнение и нашу позицию. Федерация должна вмешиваться, за нами должны стоять горой, как это происходит в федерациях Канады, США, Японии», — сказал Соловьев.

«Но я против протестов, я за честное судейство и спорт вне политики. Но это не наша задача — следить за тем, кто кому-то что-то нашептал относительно того, какая пара должна стоять выше. Мы не политики, а они стоят за нашими спинами, за бортиком», — добавил он.

Лидируют в танцах на льду канадские фигуристы Тесса Вирту и Скотт Моир, которые установили мировой рекорд в короткой программе в танцах на льду — 82,43 балла, что позволило им обновить собственный мировой рекорд (80,50).