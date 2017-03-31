Бобровой и Соловьеву обидно, что их лучший прокат в сезоне слабо оценили на ЧМ

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За короткую программу пара получила 73,54 балла.

«Немного обидно, поскольку от старта к старту мы стараемся улучшать свой результат, работаем над этим на тренировках. Сегодня мы показали свой лучший в сезоне прокат короткого танца. Это чувствуем не только мы, но и наши тренеры. И вдруг второй уровень за дорожку, третий уровень за блюз, хотя всегда был четвертый, обидно», — сказала Боброва.

«Мы не ожидали такой технической оценки, это для нас новость. Что делать? Будем завтра более точно показывать свои элементы, покажем свое лучшее катание», — отметил Соловьев.

«Мы сюда приехали не только радовать зрителей, но и себя хорошим оценками и возможными медалями. Каждый спортсмен стремится к самым высоким местам», — добавил он.

Произвольный танец пары продемонстрируют в субботу.