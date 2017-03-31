Без пятой Олимпиады: Плющенко завершил карьеру фигуриста

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Резонанс гарантирован

После сочинской Олимпиады старт каждого сезона в фигурном катании в России обязательно сопровождался новостями о шансах прославленного фигуриста продолжить карьеру, и каждый раз проблемы со здоровьем мешали ему возобновить соревновательную практику. Отсутствие стартов он компенсировал работой в своих ледовых шоу, которые пользовались большой популярностью как в России, так и за рубежом. В этом заслуга и его супруги Яны Рудковской, которая уже много лет продюсирует различные проекты в мире шоу-бизнеса. Поэтому неудивительно, насколько точно с продюсерской точки зрения был выбран момент для объявления новости о завершении карьеры столь прославленного спортсмена.

Состоялось оно прямо в разгар чемпионата мира по фигурному катанию, в день, когда в Хельсинки будут разыграны медали в мужском одиночном катании. Не стоит сомневаться, что как минимум в российском медиапространстве после окончания соревнований все внимание будет приковано именно к персоне Плющенко. Не обойти эту тему как двум российским участникам чемпионата мира — Михаилу Коляде и Максиму Ковтуну, так и сегодняшним лидерам мирового фигурного катания, в числе которых испанец Хавьер Фернандес, японцы Юдзуру Ханю и Сома Уно и канадец Патрик Чан. Они наверняка скажут несколько лестных слов о человеке, который в 2000-х годах являлся одним из основных проводников развития мирового фигурного катания.

Школьное настроение

Уже 5 апреля Плющенко намерен дать пресс-конференцию, на которой расскажет о своих дальнейших планах. Однако уже известно, что помимо ледовых шоу, в которых он наверняка продолжит участвовать, в его жизни появилось еще одно важное дело. Это собственная школа фигурного катания, в которой Плющенко лично будет тренировать.

Цитата Евгений Плющенко Меня ждет новая карьера - тренерская. Я продолжаю участвовать в показательных выступлениях. Теперь новая карьера - это тренерская история.

«Что касается меня, то я не поеду как спортсмен, — сказал Плющенко, говоря о выступлении на Олимпиаде 2018 года. — Я закончил карьеру в спорте. Открываю свою академию, где буду работать в качестве тренера. Если мы со спортсменами успеем подготовиться к Олимпиаде, может быть, и поеду».

Несмотря на то, что Плющенко уже три года не соревновался, вариант его участия в предстоящих Играх, которые пройдут в феврале в южнокорейском Пхенчхане, до 31 марта исключать было нельзя. Однако сейчас сомнений относительно его планов на олимпийский сезон не осталось.

Сам фигурист признается, что проблемы со здоровьем, преследовавшие его в последние годы, не позволят ему составить достойную конкуренцию лидерам мирового фигурного катания, которые сейчас исполняют в среднем по три-четыре прыжка в четыре оборота за одну программу. «У меня было 15 операций, выступать на пятой Олимпиаде сложно, я уже «наелся», — заметил он. Таким образом, он исключил для себя даже вариант участия в олимпийском командном турнире — именно в этом виде в 2014 году он завоевал свое второе олимпийское золото.

«Евгения могу только поблагодарить за служение спорту и фигурному катанию. Он настоящий и большой спортсмен, можно только сожалеть (о его решении), — сказал вице-премьер РФ Виталий Мутко. — Надеюсь, он продолжит развивать спорт и фигурное катание. Он будет большим ориентиром для всех».

Тренеры верят в Плющенко

Татьяна Тарасова, которая является самым титулованным тренером в мире фигурного катания, убеждена, что со временем сможет назвать Евгения Плющенко своим коллегой.

Цитата Татьяна Тарасова Мой папа назвал меня коллегой только после того, как я выиграла свою пятую Олимпиаду. Коллегой я могу назвать человека, который много лет работает на поприще фигурного катания и добился определенных достижений в области педагогической и тренерской работы. Я уверена, что у него все получится.

При этом она отметила, что у Плющенко на протяжении многих лет карьеры был прекрасный тренер, и опыт работы с Алексеем Мишиным поможет ему добиться успехов в новой роли.

«Отечественное фигурное катание очень много выиграло за счет его мастерства, таланта, я надеюсь, что его жизнь найдет новые грани таланта как человека, который вызывает интерес и как артист, и как создатель своей школы фигурного катания», — прокомментировал решение фигуриста Мишин.

Плющенко трижды становился чемпионом мира и семь раз — чемпионом Европы. Фигурист участвовал в четырех Олимпиадах: в 2002 году он завоевал серебро, в 2006 году стал олимпийским чемпионом, в 2010-м еще раз стал серебряным призером, а в 2014-м — олимпийским чемпионом в командных соревнованиях. Плющенко награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени и дважды — орденом Почета.