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ЧМ по фигурному катанию 29 марта - 2 апреля 2017 года
Хельсинки, Финляндия
31 марта 2017, 15:18 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Канадские фигуристы Вирту и Моир установили мировой рекорд в коротком танце на ЧМ

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Канадские фигуристы Тесса Вирту и Скотт Моир установили мировой рекорд в короткой программе в танцах на льду на чемпионате мира, который проходит в Хельсинки.

За короткий танец спортсмены получили 8243 балла что позволило им обновить собственный мировой рекорд (8050) Увеличить
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За короткий танец спортсмены получили 82,43 балла, что позволило им обновить собственный мировой рекорд (80,50).

Произвольный танец спортсмены представят 1 апреля.
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