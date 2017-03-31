Мишин: Решение Плющенко о завершении карьеры является разумным

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира объявил о завершении карьеры в пятницу.

«Его решение висело в воздухе. Он сейчас занят открытием собственной школы, другими проектами, — сказал Мишин. — Учитывая уровень мастерства, который сейчас демонстрируют сильнейшие азиатские фигуристы, его решение является правильным, продуманным, разумным. Мы должны поблагодарить его за все то, что он сделал для нас».

«Отечественное фигурное катание очень много выиграло за счет его мастерства, таланта, я надеюсь, что его жизнь найдет новые грани таланта как человека, который вызывает интерес и как артист, и как создатель своей школы фигурного катания», — добавил Мишин.

Плющенко сообщил, что откроет свою академию фигурного катания, в которой он будет работать тренером. «У него есть хорошие шансы, чтобы стать отличным тренером. Он очень много знает», — подчеркнул тренер.

Евгений Плющенко выиграл Олимпиаду 2006 года в одиночном катании и Игры-2014 в командных соревнованиях. Также он является трехкратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы.