Тарасова убеждена, что однажды сможет назвать Плющенко коллегой

Двукратный олимпийский чемпион Плющенко в пятницу объявил о завершении карьеры.

«Я желаю ему удачи на новом поприще, у него есть своя школа фигурного катания, и он наверняка будет работать очень серьезно. У него хорошая семья, жена во всем ему помогает. Думаю, что Плющенко — счастливый человек, который будет искать себя в этом направлении, но своим коллегой я его пока назвать не могу. Мой папа назвал меня коллегой только после того, как я выиграла свою пятую Олимпиаду», — сказала Тарасова, дочь прославленного хоккейного тренера Анатолия Тарасова.

«Коллегой я могу назвать человека, который много лет работает на поприще фигурного катания и добился определенных достижений в области педагогической и тренерской работы. Я уверена, что у него все получится», — добавила она.

Собеседница агентства отметила, что у Плющенко на протяжении многих лет карьеры был прекрасный тренер, и опыт работы с ним поможет ему добиться успехов в новой роли. «Думаю, что Евгений захочет работать на том же уровне, на котором успешно работал и продолжает работать Алексей Николаевич Мишин», — отметила она.

Завершение карьеры сюрпризом не стало

При этом само заявление Плющенко о завершении карьеры Тарасову не удивило. «Мне казалось, что его карьера уже закончена, поэтому я не знаю, в чем значимость этого события. Он являлся выдающимся спортсменом мирового уровня, который на протяжении многих лет служил верой и правдой своему Отечеству. В борьбе с Алексеем Ягудиным он развивал одиночное мужское фигурное катание, но после травмы стало понятно, что мы его потеряем», — отметила она.

Одной из основных причин для завершения карьеры 34-летний Плющенко назвал проблемы со здоровьем, которые не позволяли ему выступать в последние сезоны. Фигурист считает, что не сможет соперничать с молодыми спортсменами.

Плющенко трижды становился чемпионом мира и семь раз — чемпионом Европы. Фигурист участвовал в четырех Олимпиадах: в 2002 году он завоевал серебро, в 2006 году стал олимпийским чемпионом, в 2010-м еще раз стал серебряным призером, а в 2014-м — олимпийским чемпионом в командных соревнованиях. Плющенко награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени и дважды — орденом Почета.