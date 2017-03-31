Танцевальный дуэт Назарова-Никитин стартует на чемпионате мира по фигурному катанию

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«Мы чувствуем себя хорошо и готовы соревноваться», — отметил Никитин.

По словам фигуриста, он и Назарова максимально эффективно провели подготовительный период к чемпионату. «Мы усиленно готовились четыре недели и выполнили весь запланированный объем работы. Не хочу сглазить, но есть ощущение уверенности в своих силах. Мы в хорошей физической форме и постараемся показать на льду все, что можем», — заявил Максим Никитин.

Он также сообщил, что после чемпионата Европы программы, как короткая, так и произвольная, существенно не изменились.

«Мы внесли ряд незначительных изменений технического характера, можно сказать, незаметных зрительскому глазу. Они касаются, например, шагов в некоторых моментах… Но в целом программы будут представлены в том виде, в котором мы выступали с ними на европейском чемпионате», — уточнил фигурист.

Напомним, украинский дуэт Александра Назарова/Максим Никитин тренируется в США у Игоря Шпильбанда. Фигуристы успешно выступили на чемпионате Европы, войдя в ТОП-10 сильнейших танцевальных дуэтов континента, а также одержали победу на зимней Универсиаде.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Финляндии с 29 марта по 2 апреля.

В мужском одиночном катании Иван Павлов показал личный рекорд (69,26) но занял лишь 25-е место отстав всего на 0,6 балла от Майкла Кристиана Мартинеса с Филиппин, у которого 24-е место. Именно 24 участника попали в финал соревнований — произвольную программу.

В свою очередь, в женском одиночном катании Анна Хныченковой набрала всего 46,98 балла, заняв 35-е место среди 37 участниц.

В соревнованиях спортивных пар Украина не была представлена.